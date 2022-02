Von Benedikt Müller-Arnold, Köln

Alles begann mit dem Ziel, dass sich die Vielfalt der Geschlechter endlich auch in den Führungsetagen hiesiger Konzerne widerspiegeln solle: Seit vorigem Sommer schreibt ein Gesetz vor, dass börsennotierte und mitbestimmte Unternehmen mit mehr als drei Vorstandsmitgliedern bei nächster Gelegenheit eine Frau in das Leitungsgremium berufen müssen - sofern noch nicht geschehen. Die neue Quote betrifft Dutzende große Firmen in Deutschland, eine Übergangsfrist gilt noch bis diesen Sommer.