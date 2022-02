Interview von Uwe Ritzer

Um die Jahrtausendwende gehörte André Weinert, 42, zu den besten deutschen Delfinschwimmern des Landes. 1996 wurde er Junioren-Europameister und 2000 Dritter beim Weltcup in Berlin. Nach seiner sportlichen Karriere studierte Weinert Betriebswirtschaft und heuerte 2003 beim Sportartikelhändler Decathlon als Teamleiter in der Filiale Herne an. Von dort aus arbeitete er sich zum Deutschlandchef des französischen Konzerns hoch, der 2020 weltweit zehn Milliarden Euro Umsatz erwirtschaftete und zum Imperium der französischen Industriellenfamilie Mulliez gehört. Von Plochingen, einer 14 000 Einwohner zählenden Kleinstadt bei Stuttgart, mischt Decathlon seit geraumer Zeit den deutschen Sporthandel gewaltig auf. Allein seit 2018 verdoppelte das Unternehmen annähernd die Zahl seiner Filialen in Deutschland.