Die Anleihen des Lebensmittelherstellers Kraft Heinz gehören zum Hochzinssegment. Viele Investoren fassen solche Risikopapiere nicht mehr an.

Von allen "gefallenen Engeln" ist der Ketchupkonzern Kraft Heinz der prominenteste, und er ist seit Langem die größte Firma mit diesem Etikett. Die religiöse Metapher steht am Kapitalmarkt für Unternehmen, die den heiligen Kreis der solventen Schuldner verlassen mussten, bestraft wegen Schwächen in ihrer Bilanz. Kraft Heinz war zu leichtfertig mit geliehenem Geld umgegangen, befanden die Richter: Mitte Februar ließen die Ratingagenturen Fitch und Standard & Poor's den Konzern fallen. Anleihen des Lebensmittelherstellers gehören seither zum Hochzinssegment, im Englischen heißen solche Papiere auch "junk bonds" - Schrottanleihen. Viele Investoren fassen solche Risikopapiere nicht mehr an.