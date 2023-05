Von Markus Grill und Klaus Ott, Berlin

Das Wort "Stornogebühr" taucht öffentlich nirgendwo auf. Es wäre in diesem Fall, in dem es um den Corona-Impfstoff der Pharmafirmen Biontech und Pfizer geht, auch sehr heikel. Also steht das Wort weder in den umfangreichen Informationen, die der Haushaltsausschuss des Bundestags vom Bundesgesundheitsministerium bekommen hat. Noch in einer langen, aber wenig aussagekräftigen Erklärung von Biontech und Pfizer zu ihrem Impfstoff. Selbst Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sagt öffentlich kein Wort, er muss sich dem Vernehmen nach an vertragliche Verschwiegenheitspflichten halten.