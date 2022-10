Erst der Hamburger Hafen, jetzt eine Chip-Fabrik der Firma Elmos in Dortmund: Chinesische Investitionen werden in Deutschland zunehmend kritisch gesehen.

Offiziell will eine schwedische Firma die Fabrik kaufen. Doch der chinesische Konzern dahinter pflegt enge Kontakte zu Regierung und Militär.

Von Florian Müller

Als Chinas Staats- und Regierungschef Xi Jinping mit seiner Rede auf dem Parteitag in Peking fertig war, konnten sich die Mitglieder der Parteizelle der Sai Microelectronics lange Zeit nicht beruhigen. Die Rede löste bei ihnen offenbar Stolz und Begeisterung aus, noch lange würden sie darüber sprechen, so steht es zumindest in einer Pressemitteilung von Mitte Oktober. "Genosse" und Firmenchef Yang Yunchun sagte demnach, er werde alle Mitarbeiter des Unternehmens anweisen, die "Gedanken und Handlungen" Xis "eingehend zu studieren, bekannt zu machen und umzusetzen". Auf einem Foto ist zu sehen, wie er selbst vor dem Bildschirm sitzt, dem Parteitag folgt und sich "sorgfältig" Notizen macht.