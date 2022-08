Von Victor Gojdka, Frankfurt

Vielleicht klingt es völlig verrückt, dass Tesla-Chef Elon Musk den Kurs seiner Aktie geradezu herunterprügeln möchte. Statt rund 900 Dollar würde Musk den Kurs lieber bei rund 300 Dollar sehen. Was zunächst absurd wirkt, könnten Anleger als eine der vielen fixen Ideen im Kopf des umstrittenen Managers deuten. Doch ausgerechnet viele Investoren loben Musks Pläne. Verrückte Börsenwelt?

Was Musk plant, ist ein beliebter Börsen-Trick: Aus einer teuren Tesla-Aktie zum aktuellen Wert von rund 900 Dollar will der Firmenlenker am Mittwochabend nach Börsenschluss in den USA drei Aktien machen - zum Wert von jeweils rund 300 Euro. "Aus eins mach drei lautet die Devise", sagt Börsenexperte Stefan Riße vom Vermögensverwalter Acatis.

Unter dem Strich ändert sich für die Anleger bei einem solchen Aktiensplit nichts. Auch wenn jede Aktie für sich genommen nun weniger wert ist, bleibt der Wert aller Aktien zusammengenommen gleich. Was ökonomisch wie ein Nullsummenspiel wirkt, entfacht allerdings große Hoffnungen bei Privatanlegern. Analysten der Bank of America haben alle Aktiensplits im US-Leitindex S&P 500 seit 1980 analysiert und dabei Erstaunliches festgestellt: In den zwölf Monaten nach dem Split stiegen die Kurse der Unternehmen im Schnitt um 25 Prozent - der US-Leitindex jedoch nur um 9,1 Prozent. "Das ist eine ganze Menge", sagt Techexperte Daniel Kröger von der Fondsgesellschaft Ehrke und Lübberstedt.

Obwohl ein Split wirtschaftlich gesehen nichts verändert, macht er die Aktien gerade für Privatanleger optisch attraktiv. Viele Aktiensparer schrecken schließlich vor teuren Aktien zurück, da ihnen Titel für mehrere Hundert Euro teils schlicht zu teuer sind. Auch wenn manche US-Broker ihren Kunden bereits anbieten, nur ein Hundertstel einer Aktie zu kaufen - in der Breite sind diese Angebote noch nicht angekommen. "Bei niedrigeren Kursen können mehr Privatanleger auf den Zug aufspringen", sagt Aktienstratege Stefan Riße.

Nur wenige Privatanleger kaufen Aktien mit einem Stückpreis von 1000 Dollar und mehr

Dass die Kurse der entsprechenden Unternehmen nach dem Aktiensplit im Schnitt deutlich stärker steigen als der US-Leitindex S&P 500, dürfte vor allem mit ihrer Vorgeschichte zu tun haben. Für einen Aktiensplit entscheiden sich besonders oft Unternehmen, deren Kurs beispielsweise knapp unter Schwellen wie 1000 Dollar notiert - und entsprechend in der Vergangenheit bereits stark gestiegen ist. "Viele der Aktien hatten also vorher schon einen Lauf und lagen im Trend", sagt Aktienstratege Riße.

Außerdem spielt in die Kaufentscheidungen vieler Privatanleger auch ein Quäntchen Psychologie hinein: "Es ist kein Zufall, dass Tesla seinen Split knapp unter der runden Marke von 1000 Dollar vollzieht", sagt Aktienstratege Risse. Auch wenn der reine Preis in Euro oder Dollar nichts über den inneren Wert einer Aktie aussagt, lassen sich selbst geübte Anleger unterbewusst oft von solchen psychologischen Effekten steuern - und würden oberhalb von 1000 Dollar vielleicht nicht mehr zugreifen.

Gerade für Tesla sind die Privatanleger besonders wichtig, denn während bei großen Techkonzernen wie Apple, Amazon oder der Google-Mutter Alphabet zwischen 60 und 85 Prozent der Titel in den Händen von institutionellen Großanlegern liegen, sind es bei Tesla nur rund 45 Prozent. Viele Anlageprofis sorgen sich vor der Übermacht des erratischen Firmenlenkers Elon Musk und schrecken daher vor der schwankungsreichen Aktie zurück. "Tesla muss daher bei Privatanlegern immer viel PR machen, um den Kurs zu pushen", sagt Techexperte Kröger.

Der wahre Einfluss der Aktien-Vervielfachung könnte eher psychologischer Natur sein

Ob das Narrativ von den massenhaften Privatanlegerkäufen jedoch stimmt, ziehen immer mehr Marktexperten in Zweifel. So zeigen Analysen des US-Börsenbetreibers CBOE, dass die Anleger in der ersten Woche nach einem Aktiensplit plötzlich knapp dreimal so viele Aktien handelten. Der Effekt ist jedoch rein optisch, schließlich existieren nach der Aktien-Vervielfachung auch deutlich mehr Papiere des jeweiligen Unternehmens. Rechneten die Experten den Effekt des Aktiensplits heraus, zeigte sich Unerwartetes: Unter dem Strich handelten die Anlegerinnen und Anleger in der Woche nach einem Split nur rund zehn Prozent mehr mit Aktien der betroffenen Unternehmen, schon zwei Wochen später ist der Effekt meist sogar vollends verpufft. Viele Privatanleger kaufen nämlich bereits vor dem Aktiensplit: "Sie treiben die Preise mit großen Käufen bereits nach der Ankündigung des Aktiensplits bis zu dessen Vollzug nach oben", sagt Angus Hume, der sich beim Analysehaus Vanda Track mit dem Anlageverhalten von Privatanlegern befasst.

Während der tatsächliche Effekt auf die Käufer also begrenzt sein dürfte, könnte der wahre Einfluss der Aktien-Vervielfachung psychologischer Natur sein. Mit Aktiensplits bringen sich die Unternehmen geschickt ins Gespräch, Medien berichten über die aktuelle Lage, Analysten müssen ihre Reports aktualisieren. Außerdem ist die Lücke zwischen Ankaufs- und Verkaufskursen bei Aktien mit geringeren Preisen tendenziell kleiner, sodass Anlegern beim Handeln weniger Kosten entstehen - auch das könnte die Kurse in gewissem Maße treiben.

Neben Tesla sind dieses Jahr bereits der Onlinehändler Amazon, der Google-Mutterkonzern Alphabet und der Softwareanbieter Shopify ihre Aktien auf den Geschmack gekommen und haben ihre Aktien geteilt. So machten Amazon und Alphabet aus einer Aktie jeweils 20 Stück, Shopify aus einem Papier immerhin zehn. Von einem Trend lässt sich auf Basis dieser Einzelfälle jedoch noch nicht sprechen, zu den Hochzeiten der Dotcom-Euphorie an der Börse gab es zwischen 1997 und 2000 jährlich weit mehr als 60 Aktiensplits. "Ein Trend zu Splits ist kein Garant für einen Crash des Gesamtmarkts, aber doch ein Krisenindikator", sagt Techexperte Daniel Kröger von der Fondsgesellschaft Ehrke und Lübberstedt.

Manche Unternehmen denken daher erst gar nicht über einen Aktiensplit nach, auch wenn ihre Titel für Privatanleger längst unerschwinglich geworden sind. Aktien des Schweizer Schokoladenherstellers Lindt zum Beispiel kosten an der Börse bereits 108 000 Franken. Genauso wie die Schokolade solle auch die Aktie ein Premiumprodukt sein, hieß es einmal aus der Konzernzentrale. Dabei sollte das Aufteilen in Stückchen gerade für Schokoladenmacher eigentlich Alltag sein.