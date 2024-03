Von Alexander Hagelüken und Vivien Timmler, Berlin

In dieser Woche erleben Bahnreisende in Deutschland wieder den Ausnahmezustand. Am Donnerstag und Freitag dürften erneut 80 Prozent der Verbindungen im Zugverkehr ausfallen. Die Gewerkschaft der Lokführer (GDL) rechtfertigt den nunmehr fünften Streik in der erst seit November laufenden Tarifrunde damit, dass die Bahn ihnen bei ihren Forderungen kaum entgegenkomme. Aber stimmt das überhaupt?