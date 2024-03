Es ist eine Eskalation mit Ansage: Nachdem es am Freitag kurz so ausgesehen hatte, als könnten sich die Deutsche Bahn und die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) einander annähern, hat die GDL nun erneut zum Streik aufgerufen. Er soll im Personenverkehr am Dienstagmorgen um zwei Uhr beginnen und bis zwei Uhr morgens am Mittwoch dauern. Der Güterverkehr wird ebenfalls für 24 Stunden bestreikt, aber bereits von Montagabend an.