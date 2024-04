Die Millionen-Frage für Apple lautet: Was wird das nächste große Ding? Sicher ist, Autos sind es nicht. Im Februar hat der iPhone-Konzern das "Project Titan" endgültig beendet, jetzt wurde bekannt, dass einige hundert Mitarbeiter der Abteilung entlassen wurden. Aber nicht alle, und das hat einen triftigen Grund. Apple, so berichtet der gewöhnlich bestens informierte Mark Gurman für den Nachrichtendienst Bloomberg, arbeite an Robotik-Technologien.