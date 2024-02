Apple will seine jahrzehntelangen Bemühungen zum Bau eines Elektroautos offenbar aufgeben. Das berichten das Wall Street Journal sowie die Nachrichtenagenturen Bloomberg und Reuters unter Berufung auf nicht namentlich genannte Insider. Das Projekt galt als eines der ehrgeizigsten in der Geschichte des Unternehmens. Die 2000 an dem Projekt beteiligten Mitarbeiter hätten am Dienstag von der Entscheidung erfahren, heißt es in den Berichten, und seinen einem Insider zufolge von der nicht öffentlichen Mitteilung der Unternehmensspitze überrascht gewesen. Offenbar sollen einige der betroffenen Mitarbeiter stattdessen in der Sparte für künstliche Intelligenz (KI) eingesetzt werden. Das Unternehmen mit Sitz in Kalifornien lehnte eine Stellungnahme dazu ab.