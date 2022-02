Von Silke Wichert

Große Euphorie

Eigentlich war Mailand in Feierlaune: Die Megamarken Bottega Veneta und Gucci, die ihre Kollektionen wegen Corona zuletzt außer der Reihe gezeigt hatten, meldeten sich auf dem Kalender zurück; die Umsätze bei italienischen Marken wie Brunello Cucinelli gehen durch die Decke, der Prada-Laden auf der Via Montenapoleone: rappelvoll. Zum Geschäft gehört übrigens gerade, möglichst viele Stars aus der Teenager-Serie "Euphoria" unterzubringen: Chloe Cherry lief auf dem Laufsteg bei Blumarine, Hunter Schafer bei Prada, der Mädchenschwarm Jacob Elordi kam als Gast zu Bottega Veneta. Danach kam es zu tumultartigen Aufläufen und einer kreischenden Verfolgungsjagd durch die Mailänder Nacht. Alles (fast) wie früher.

Detailansicht öffnen Bei Blumarine lief Schauspielerin Chloe Cherry über den Laufsteg. (Foto: giovanni_giannoni_photo)

Aber am zweiten Tag der Modewoche bricht der Krieg in der Ukraine aus. Da sind Streetstyle-Gepose und Outfitsorgen kein guter Look. Was tun? Der Luxuskonzern Kering und Designer wie Alessandro Michele setzten solidarische Instagram-Posts ab, vor Versace und Prada hielten Passanten vereinzelt Plakate hoch, innerhalb der Modeblase wurde das Thema tunlichst vermieden. Also saßen die russischen Redakteurinnen und Redakteure weiter in der Front Row, und Vena Brykalin von der ukrainischen Vogue wurde noch ein bisschen weiter weg von ihnen platziert als sonst. Der Journalist hätte sich, wie er sagte, irgendein Statement der Firmen gewünscht - und damit meinte er nicht die seltsam omnipräsenten Sturmmützen auf den Laufstegen. Überrascht habe ihn die Ignoranz freilich nicht. "That's the business." Am Sonntag, dem letzten Tag der Modewoche, widmete immerhin Giorgio Armani seine Show den Ukrainern, die ganz ohne Musik stattfand - als Zeichen des Respekts.

Detailansicht öffnen Puristischer Klassiker: Weißes Tanktop bei Prada. (Foto: Monica Feudi)

Noch mal neu

Wir erinnern uns: "New Bottega" stieg mit dem englischen Designer Daniel Lee 2019 kometenhaft auf. Sein Hochmut allerdings offensichtlich gleich mit, jedenfalls trennte man sich im November "im gegenseitigen Einvernehmen", wie das so schön heißt. Samstagabend zeigte der aufgerückte Matthieu Blazy seine erste Kollektion des "Neuen New Bottega". Der in Paris geborene Belgier ist kein Unbekannter, er lernte bei Maison Margiela und Calvin Klein, trotzdem lastet hier natürlich eine zentnerschwere Erwartungslast auf ihm. Als Teaser veröffentlichte der 37-Jährige ein Video mit einer Schrottpresse, entsprechend nahmen die Gäste im entkernten Palazzo San Fedele auf zusammengequetschten Metallquadern Platz. Eine Metapher für alles plattmachen? Radikaler Neuanfang? Tatsächlich ist das Gegenteil der Fall: Blazy will die Essenz des Lederhauses weiter komprimieren, er fährt die Lautstärke seines Vorgängers runter, das Handwerk dafür noch einmal rauf.

Detailansicht öffnen Das neue New Bottega, hier mit weit schwingenden Röcken. (Foto: Filippo Fior)

Als erster Look überraschte ein simples weißes Tanktop (auch bei Prada ein großer Trend) zu Jeans, die aber - reingefallen - gar keine sind, sondern irre realistisch bedrucktes Nubukleder. Auch die gestreiften Hemdkleider: in Wahrheit Nubuk. Manche Silhouetten wirken noch ein bisschen zu gewollt, auf Pailletten und Federn hätte man verzichten können. Dafür sehen Lederröcke mit einem Unterbau aus Lederquasten in Bewegung spektakulär aus. Das Brot-und-Buttergeschäft der Marke sind natürlich trotzdem die Accessoires. Das typische Flechtmuster ist hier wieder häufiger zu sehen, in groben Boots, in weißen Slippern, quasi eine Luxusversion der gemeinen Hotelschlappe. Die "Kalimaro"-Bag wird mit einem einzelnen langen Riemen wie ein Köcher locker nach hinten über die Schulter geworfen. Auch die Beutel an goldenen, ast-ähnlichen Henkeln können schon mal in Serienproduktion gehen. Sichtlich erleichtert nahm Blazy backstage die Glückwünsche von seinem Kumpel Raf Simons entgegen. "Simple and strong" laute sein Ansatz, erklärte er. Na dann einfach mal so stark weitermachen.

Detailansicht öffnen Warm eingepackt: Bei Etro wird es kuschelig. (Foto: Alberto Maddaloni)

Gut einheizen

Die weltweit größte Trendagentur WGSN prognostiziert wegen der steigenden Energiepreise viel dicke Wolle und Layering für nächsten Winter im Homeoffice mit eigenem Zähler. Klingt logisch, auf den Mailänder Laufstegen ist davon allerdings noch kaum etwas zu sehen. Andererseits: Wer muss schon zu Hause die Heizung herunterdrehen, wenn er 1500 Euro für ein Leibchen von Loropiana ausgeben kann? Es bleibt also wie schon vergangene Saison sexy und körperbetont. Bei Missoni und Etro wird über den Bauchfrei-Look jetzt halt ein Mantel gezogen, bei Versace kommen Latexleggings unter die Kleider mit Korsagendetails. Auch "Kink" ist ein großes Thema: Dolce & Gabbana schickten, gewohnt subtil, Strapse als Einladung zur Show. Bei Blumarine werden Strumpfhalter als Gürtel getragen, bei Roberto Cavalli und Del Core diverses Brustgeschirr übergeschnallt. Röcke sind entweder ultrakurz oder durchsichtig wie bei Prada und Kim Jones für Fendi. Wem das zu zugig ist: Max Mara zeigte, inspiriert von der Schweizer Künstlerin Sophie Taeuber-Arp, ziemlich luftdicht abgeschlossene Woll-Ensembles inklusive Wollkappe und Hüttenschuh-Overknees.

Detailansicht öffnen Schicht über Schicht: Bei Tod's gibt es perfekt geschnittene Hemden, Anzüge und Mäntel. (Foto: Tod's)

Schnittkunst

Und was tragen die, die zur Abwechslung mal wieder ins Büro müssen? Turnschuhe und Jogginghosen sind bei den Luxusmarken kaum noch Thema, dafür extra viel Tailoring. Walter Chiapponi zeigte seine bislang beste Kollektion für Tod's mit perfekt geschnittenen Anzügen und Mänteln, aber auch kokonhaften Parkas und lässigem Strick. Etwa Röcke mit umgeschlagenem Bund und dazu passenden kurzen Pullovern. Guccis Frauenkollektion war über weite Strecken sowieso eine verkappte Herrenkollektion mit vor allem männlichen Schnitten. Fendi legte den Models Korsagen mit einseitig angesetztem Sattelblatt um den Torso. Eigentlich eine gute Idee, wenn die Models dazu nicht ganz so klapperdürr gewesen wären. "Diversity" ist bisweilen offensichtlich auch nur ein Trend. Miuccia Prada und Raf Simons zeigten Blazer und Mäntel mit starken Schultern, leider auch mit verzierten Ärmeln wie schon bei den Männern, was unweigerlich etwas Orang-Utan-haftes bekommt. Dolce & Gabbana halten es sogar für eine gute Idee, die Oberteile auf Quarterback-Proportionen aufzupumpen. Bisweilen sind nur noch die Schulterpolster zu sehen, der Rest transparent und glitzernd. "Retro Futurism" nennen die Designer das. Man könnte auch sagen: Vergangenes ohne Zukunft.

Detailansicht öffnen Streifen auf Mänteln, Anzügen, Handschuhen - und sogar auf einem Ballkleid: Gucci kooperiert mit Adidas. (Foto: Gregoire Avenel)

Gepflegte Polygamie

Mailand ohne Gucci-Show war die letzten Saisons ein bisschen wie Fußball-WM ohne Italien. Zu wenig Drama, Grandezza. Mit "Metamorfosis" meldete sich nun Alessandro Michele zurück und verwandelte den Show-Space in einen verzerrten Spiegelsaal. Der "Zauberspiegel" als Sinnbild für Kleidung, die den Menschen verändern kann und verschiedene Sichtweisen zulässt. Tatsächlich schafft es Michele mit seinem flamboyanten Gucci immer wieder, Entwürfe zu liefern, die je nach Kombination sehr durchgeknallt oder extrem distinguiert aussehen können. Diesmal bündelt er die transformatorische Kraft allerdings auf die Umgestaltung drei berühmter Streifen: Gucci präsentierte eine wirklich erschöpfende Kooperation mit Adidas. Die Streifen finden sich auf Anzügen, Absatzschuhen, Korsagen, Handschuhen, sogar auf einem Ballkleid wieder (inspiriert habe ihn ein Bild von Madonna aus dem Jahr 1983, erzählte Michele, auf dem sie ein langes rotes Kleid mit Streifen trägt). Bevor jemand durcheinanderkommt: Ja, es gibt da eigentlich eine Kooperation von Adidas mit Prada. Nein, das ist offensichtlich kein Problem mehr.

Detailansicht öffnen Back in town: Kim Kardashian in einer "Boilersuit" aus Pradas Herrenkollektion. (Foto: Pietro S. D'Aprano/Getty Images for Prada)

Genauso wie Kim Kardashian gerade das Gesicht von Balenciaga ist, aber bei Prada in der Front Row saß. Jeder darf jetzt mit jedem, Hauptsache es sorgt für Aufmerksamkeit. Die KK trug einen sogenannten "Boilersuit" aus der Herrenkollektion, wirklich "heiß" sah das leider nicht aus, vielleicht nimmt sie nächstes Mal doch wieder Frauensachen. Zu Gucci kam derweil Rihanna, natürlich mit entblößtem Babybauch, und dem werdenden Vater Travis Scott. Mailand wartete also mal eben mit den beiden aktuell größten weiblichen Stars des Planeten auf.

Detailansicht öffnen Hoch, höher, Versace: In diesem Sommer steigt Frau wieder auf Plateausandalen. (Foto: Versace)

Hoch hinaus

Plateausandalen sind diesen Sommer ein großer Trend, im Winter muss das Niveau nach Bottega Veneta, Versace und Ports 1961 wieder mindestens Ziegelsteinhoch sein. Über den Dingen stehen: gut! Doch richtig laufen konnten selbst viele Models darin nicht. Denn sind die Absätze nicht ultrahoch, sind sie mindestens schräg abgeschnitten. Bei Marni dagegen trugen die Models Gummi-Biker und Stachelschuhe. Der Designer Francesco Risso geht mit seinen Shows ohnehin gern dahin, wo es weh tut: dieses Mal in eine dunkle, von Sträuchern bewucherte Industriehalle. Kein Laufsteg, keine Sitzordnung, das Modevolk völlig orientierungslos. Wo laufen sie denn? Und wie zum Geier soll man hier gute Fotos für Instagram machen?

Models tauchten plötzlich aus dem Gestrüpp auf, angestrahlt von einem Begleiter mit Taschenlampe. Man kommt nicht umhin zu glauben, Risso mache sich ein bisschen über die Branche lustig mit seinen Performances. Vergangene Saison hatte er fast allen Redakteuren einen Look zugeteilt und sie so zu Marionetten der Fashion Show gemacht. In jedem Fall hat er immer eine Botschaft: In "Wearafter", so der Titel der Kollektion, wie er anschließend erklärte, gehe es darum, wie fragil und gleichzeitig kostbar unsere Kleidung ist. Dass Spuren und kontinuierliches Ausbessern Geschichten erzählen, sie immer mehr zu einem Teil von uns werden. Seine "Darsteller", wie er die Models nennt, brachten eigene Accessoires und Teile mit, darauf aufbauend wurden die Entwürfe entwickelt. Risso selbst trug eine kurze Smokingjacke seines Opas, total ausgefranst, darunter einen von ihm selbstgestrickten Pullover mit endlos langen Ärmeln. Ein Mix aus alt und neu, der sich immer wieder verändern soll. Draußen im Hof wartete anschließend bei strahlendem Sonnenschein eine Mischung aus Picknick und Bankett mit Kuchen, Salumi-Platten, Obst, Wein auf Darsteller und Gäste. Marni ist längst mehr Kommune als Label.