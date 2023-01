Von Gerhard Matzig

Manchmal sind es Fragen, die am Anfang ungewöhnlicher Karrieren stehen. Fragen, die man am Ende selbst beantworten muss. Im Fall von Sigrid Amling, die eigentlich Buchhalterin ist und in dem Städtchen Neunkirchen-Seelscheid zwischen Köln und Bonn lebt, stand am Anfang die Frage: "Gibt's das auch in schön?" Heute ist die Buchhalterin immer noch Buchhalterin. Dazu aber auch Nebenerwerbsdesignerin und Beinahe-Architektin. Außerdem CEO in dem von ihr gegründeten Unternehmen CAV (Climatic Art Vision). Sigrid Amling ist eine Problemzonen-Expertin. Und Kraftwärmemaschinen, also Wärmepumpen, sind aus architektonischer Sicht genau dies: enorme Problemzonen.