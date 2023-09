Von Joachim Becker

Die Neuzeit begann irgendwann in den Neunzigerjahren: Plötzlich wurde man zu Filmabenden statt zu Diashows eingeladen. Leicht verwackelte, etwas unscharfe und nicht ganz farbechte Urlaubsaufnahmen zeugten weniger von der Kunstfertigkeit der Filmemacher. Der Zauber steckte vielmehr in den neuartigen, kleinen und wiederaufladbaren Akkus: Ohne Netzteil waren die Handycams leichter und einfacher zu nutzen. Lithium-Ionen-Batterien machten auch das Walkman-Hören über Nacht zum weltweiten Hit. Was folgte, war die (temporäre) Unabhängigkeitserklärung von der Steckdose in fast allen Lebensbereichen.

Ohne den Saft aus der Zelle wäre unser modernes, nomadisches Dasein gar nicht möglich. Mobiltelefone, Laptops oder E-Bikes gehören mittlerweile zur Grundausstattung vieler Menschen. Dank ihres relativ hohen Energieinhalts lassen sich die mobilen Speicher auf kleinstem Raum unterbringen, auch in E-Zigaretten oder blinkenden Glückwunsch-Karten. Derart unscheinbar landen sie dann schnell im Müll. Geraten die Zellen unter Druck, kommt es in Recycling-Höfen regelmäßig zu Kurzschlüssen - und zu Großbränden. Gerade weil sich die Energiespeicher überall einsetzen lassen, ist das Bewusstsein für ihre Gefahren gering.

Im Hochsommer wird den elektronischen Helfern besonders viel zugemutet: Handys, die am Strand in der prallen Sonne schmoren, oder E-Mountainbikes, die bei Hitze laden, um dann über Stock und Stein gejagt zu werden. Um einem Hitzekollaps und damit Kurzschlüssen und Akkubränden vorzubeugen, genügen meist ein paar einfache Vorsichtsregeln. Denn die Stromspeicher sind Menschen zumindest in einer Hinsicht gar nicht so unähnlich: Sie mögen keinen Stress, ihre ideale Lager- sowie Ladetemperatur liegt zwischen 0 und 20 Grad Celsius. Also sollte man die Akkus vor direkter Sonneneinstrahlung und Temperaturen von mehr als 30 Grad Celsius schützen. Das erhöht in jedem Fall die Haltbarkeit, also die Kapazität und die Zahl der möglichen Ladezyklen.

Es ist übrigens ein weitverbreiteter Irrtum, dass seltenes Laden die Lebensdauer verlängere. Bei Lithium-Ionen-Batterien ist das Gegenteil der Fall. Am wohlsten fühlen sie sich bei einem Ladezustand zwischen 20 und 80 Prozent; die letzten Prozentpunkte beim Vollladen erfordern ohnehin am meisten Zeit. Stress für die Zellchemie ist auch das Tiefentladen gerade bei Kälte. E-Bikes sollte man in der kalten Jahreszeit deshalb nicht entladen einlagern; beim ersten Stromtanken nach der Winterpause sollte man sie im Auge behalten und darauf achten, dass weder Akku noch Ladegerät zu warm werden. Generell gilt: Zum Laden immer nur das Original-Zubehör verwenden, das der Hersteller mitgeliefert oder empfohlen hat.

Am besten, man lässt die Zweiräder regelmäßig von Profis warten

Nicht nur in der Müllpresse, sondern auch in der Verstellmechanik von Flugzeugsitzen können Akkus leicht beschädigt werden. Der starke Druck bedeutet eine hohe Kurzschlussgefahr zwischen den filigranen Zellschichten. Dasselbe kann aber auch bei Stürzen mit E-Bikes oder E-Scootern passieren. Selbst wenn der Akku äußerlich unbeschädigt wirkt, sollte man solche Zweiräder regelmäßig von Profis warten lassen. Weil das nicht immer passiert, lässt die Hamburger Hochbahn seit dem 24. August 2023 keine E-Scooter mehr in den U-Bahnen zu. Die Gefahr von Akkubränden bei diesen Kleinstfahrzeugen sei zu hoch. In den langen Tunnelstrecken des Hamburger U-Bahn-Systems und den relativ engen Fahrzeugen kann besonders die Rauchentwicklung bei Akkubränden schnell gefährlich werden.