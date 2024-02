Es geht um Winzigkeiten, um Bruchteile von Sekunden in der Rinne, da ist Akribie gefragt, und deshalb verwunderte es kaum, dass Julia Taubitz nach einem weiteren Triumph zunächst gedanklich die minimalen Mängel durchging. "Es war sehr durchwachsen, unrund mit Problemen in mehreren Kurven", sagte die Perfektionistin am Samstag, ehe ihr klar wurde, dass auf der schwierigen Bahn von Sigulda in Lettland der dritte Platz gereicht hatte für den vierten Gewinn der Kristallkugel im Rodel-Weltcup. Für die fünfmalige Weltmeisterin aus Oberwiesenthal war es der dritte Gesamtweltcupsieg nacheinander. Damit setzt sich eine fabelhafte Geschichte fort: Seit 1999 haben nur Rodlerinnen aus Deutschland den Gesamtweltcup erobert. Am Sonntag hat Taubitz dann übrigens auch das Sprintrennen für sich entschieden. BKL

Tausend und ein Punkt

Detailansicht öffnen 1001 Punkte vor dem Zweiten: Der Schweizer Marco Odermatt ist der überragender Skirennfahrer dieses Winters. (Foto: Robert F. Bukaty/AP)

Marco Odermatt nahm seinen nächsten Coup mit der typischen Schweizer Gelassenheit zur Kenntnis. "Schön, dass es jetzt auch rechnerisch fix ist", sagte der alpine Skirennfahrer fast beiläufig nach dem dritten Triumph im Gesamtweltcup und ergänzte lapidar: "Es war allerdings vorher schon ziemlich klar." In der Tat: Sein Vorsprung beträgt 1001 Punkte. Odermatt übertraf sich in Palisades Tahoe/USA selbst: Er triumphierte zum zehnten Mal in Serie in seiner Spezialdisziplin Riesenslalom. Damit übertrifft er den Italiener Alberto Tomba, der 1994/95 neun Slaloms für sich entschieden hatte. Nur der Schwede Ingemar Stenmark gewann in einer Disziplin häufiger in Serie: 14 Mal im Riesenslalom 1978/79. Odermatt, 26, weiß natürlich, was er da in den Schnee gezaubert hat. "Ich genieße es", sagte er. "Es macht verdammt viel Spaß." SID

Gold dahoam

Detailansicht öffnen Die Frau vom BSC Winterberg siegt in Winterberg: Laura Nolte triumphiert bei der Heim-WM im Monobob. (Foto: Robert Michael/dpa)

Die Adduktoren haben in der Welt des Profisports fast schon ein Alleinstellungsmerkmal, kaum eine Verletzung greift derart Sportarten-übergreifend um sich. Laura Nolte hatte, um es in Anlehnung an Horst Schlemmer auszudrücken, nicht Rücken, sie hatte Adduktoren. Aber sie schaffte trotzdem Erstaunliches, nämlich den Gewinn der Goldmedaille im Monobob bei der WM in Winterberg. "Die Physios haben das Beste gegeben. Es hat gehalten", sagte Nolte der ARD. "Es musste im letzten Lauf alles passen vom Start weg. Es war viel möglich, und es ist viel geworden." Nolte siegte nach vier Läufen am Sonntag vor der Amerikanerin Elena Meyers Taylor, Lisa Buckwitz, die nach Tag eins noch führte, holte Bronze. Für Nolte war der Erfolg doppelt schön: Sie startet für den BSC Winterberg. Gold dahoam also für die 25-Jährige aus Unna. KLEF

Vielflieger

Detailansicht öffnen Ein Oberbayer in Oberstdorf: Andreas Wellinger beim Weltcup-Springen in Aktion. (Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa)

Wieder sind die Skisprungbegeisterten an die Hänge von Oberstdorf gepilgert, 16 000 kamen am Samstag an die Heini-Klopfer-Schanze, um zuzusehen, wie Andreas Wellinger 219,5 und 223,0 Meter weit flog. Diesmal geht es im Weltcup um die Weitenjagd vom Riesen-Bakken. Wellinger, 28, wurde am ersten Wettkampftag Sechster, war aber nicht unzufrieden, weil er sich nach dem ersten Sprung noch um zwei Plätze verbessert hatte. Es siegte der Slowene Timi Zajc, den es auf 230 Meter trug. Noch sehr, sehr viel weiter war indes der Kollege Markus Eisenbichler geflogen, nicht auf Skiern, sondern im Düsenjet: Eisenbichler, 32, ist in diesem Winter nicht für den Weltcup nominiert, deshalb reiste er in die USA zum zweitklassigen Continental Cup in Iron Mountain. Und fern von Oberstdorf hat er dort erstmals seit drei Jahren den ersten Platz belegt. BKL

Rekordmann

Detailansicht öffnen Kopf voraus zum WM-Titel: Christopher Grotheer bei seiner Siegfahrt in Winterberg. (Foto: Robert Michael/dpa)

Rekorde sind vergänglich, auch im Eiskanal, und deshalb musste in Winterberg dringend noch einmal an den lettischen Skeletonfahrer Martins Dukurs erinnert werden, der 2022 seine Karriere beendete und sechsmal Weltmeister (2011 bis 2019) geworden war. Denn jetzt hat ihn Christopher Grotheer aus Oberhof mit sieben WM-Titeln übertroffen. Im Unterschied zum früheren Rekord-Skeletoni hat sich Grotheer jedoch nicht nur allein bäuchlings und kopfüber in die Bahn gestürzt. Vier der sieben Titel gewann er im Team. Am Sonntag hat er sich mit Olympiasiegerin Hannah Neise die Goldmedaille im Mixed-Wettbewerb gesichert, nachdem er zuvor schon als Solist der Beste war. Das Mixed wird in Mailand und Cortina d'Ampezzo 2026 auch olympisch, womit sich die Gelegenheit böte, die Rekordjagd auszubauen. BKL

Eis-Champion

Detailansicht öffnen Bahnrekorde in Winterberg: Francesco Friedrich und Alexander in ihrem Bob. (Foto: Robert Michael/dpa)

Was Champions auszeichnet? Vielleicht der siebte Sinn für den richtigen Moment, um Überlegenheit zu demonstrieren. Der Bobpilot Francesco Friedrich, 33, aus Pirna war fast fünfzehn Monate ohne Sieg im kleinen Schlitten. Am Wochenende bei der WM zauberte er nun gleich drei Bahnrekorde ins Eis der Winterberger Bahn. Mit Anschieber Alexander Schüller gewann Friedrich am Sonntag seinen achten WM-Titel im Zweierbob. Der Olympiasieger vom BSC Sachsen Oberbärenburg verwies nach vier Läufen mit 0,34 Sekunden Vorsprung die Kollegen Adam und Issam Ammour auf Rang zwei. Titelverteidiger Johannes Lochner aus Berchtesgaden, der mit Anschieber Georg Fleischhauer die Saison bis zu einem schweren Sturz in Altenberg dominiert hatte, sicherte sich Bronze. Friedrich ist nun bei fabelhaften 15 WM-Titeln angekommen. DPA