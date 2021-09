Völler vs Hartmann in Island

Deutschlands Fußballer in Island, da war doch was: 2003 kam es in der ARD nach einem Länderspiel in Reykjavik zum Rededuell zwischen Waldemar Hartmann und dem empörten Teamchef Rudi Völler. Der Zoff im Wortlaut.

Es kann manchmal sehr ermüdend sein, was Fußballer, Trainer und manchmal auch die Kommentatoren und Moderatoren nach einem Fußballspiel von sich geben. Ja gut, ich sach' mal, sach' ich - etwas in diesem Stil. Am an einem Samstag im Jahr 2003 aber geriet der damalige ARD-Interviewer Waldemar Hartmann an einen Teamchef Rudi Völler, in dem der alte Mittelstürmer durchbrach. Vollspann verwandelte Völler die Vorlage der Studio-Moderatoren Gerhard Delling und Günter Netzer in eine Brandrede, die auch die drei Fernsehweisen nicht mehr löschen konnten. Ein Stück TV- und Fußballgeschichte, kaum gekürzt und nur sparsam geglättet.

Delling: Spätestens jetzt steht fest: Die Samstagabend-Unterhaltung steckt in einer tiefen Krise. (...) Wenn man sagt, das war wieder einmal ein absoluter neuer Tiefpunkt - trifft es das?

Netzer: Ja, das ist ein Tiefpunkt. Und ich verstehe die Spieler nicht, zum Schluss jetzt auch noch Kehl. Warum sagen sie nicht einfach: "Das war ein schöner Mist, den wir da gespielt haben"? Da gibt es keine Entschuldigung für. Sucht er nach den Stärken von Island, was die alles besser können und besser gemacht haben? Das darf doch nicht das Kriterium sein. Das ärgert mich ein wenig.

Delling: (...) Rudi Völler ist bei Waldemar Hartmann, und wir sind gespannt, was dabei herauskommt.

Hartmann: Das sind wir sicherlich alle und auch die Zuschauer. Rudi, herzlich willkommen. Als Teamchef hat man nach meiner Meinung nach so einem Spiel zwei Möglichkeiten: Die eine ist, man stellt sich vor die Mannschaft, weil man weiß, man braucht sie am Mittwoch gegen Schottland wieder. Die andere ist, sie mit harten Worten aufzurütteln, weil man sie am Mittwoch braucht und vielleicht ganz anders als heute. Für welche haben Sie sich entschieden?

Völler: Man muss ja beides versuchen, ich doch ganz klar. Ich wurde nach dem Färöer-Insel-Spiel ein bisschen belächelt, als ich meine Mannschaft in Schutz genommen habe. Das ist natürlich heute schwierig, weil wir vor allem in der zweiten Halbzeit viel zu behäbig gespielt haben. In der ersten Halbzeit, finde ich, haben wir es noch ganz ordentlich gemacht, hatten die Isländer ganz gut im Griff, haben uns die eine oder andere Torchance erarbeitet, aber die zweite Halbzeit war einfach zu wenig. Da kamen zu wenig Impulse aus dem Mittelfeld, im Sturm konnten wir uns kaum durchsetzen. Und wir haben uns auch eindeutig zu wenig bewegt. Eines ist klar: Am Mittwoch können nur Spieler auflaufen, die mir von vornherein das Versprechen abgeben, dass sie hundertprozentig laufen und für die Mannschaft da sein werden.

Hartmann: Da müssen wir auch Tore schießen gegen Schottland, (...) das ist das Problem der deutschen Nationalmannschaft. Wie kann man das beheben?

Völler: Wir müssen daran arbeiten. Wir müssen Geduld haben, wir müssen versuchen, das Beste aus unseren Möglichkeiten zu machen. Wir haben's ja auch versucht. (...) Aber grundsätzlich ist natürlich richtig, wir machen zu wenig Tore, wir haben heute 0:0 gespielt, das ist natürlich zu wenig. Aber trotzdem möchte ich ein bisschen den Sebastian Kehl in Schutz nehmen: Ich weiß, meine beiden . . . Jungs hier von der ARD, der Günter und auch der Delling, die natürlich . . . vor allem Delling, das ist natürlich schon 'ne Sauerei, was der hier sagt, das muss ich einfach mal so sagen. Ich kritisier' die Mannschaft, aber muss natürlich auch die Mannschaft in Schutz nehmen, und was der Delling macht, ist nicht in Ordnung.

Hartmann: Was meinen Sie da jetzt genau?

Völler: Ja, einfach die Sache mit dem Tiefpunkt und nochmal 'n Tiefpunkt und noch mal 'nen niedrigeren Tiefpunkt. Ich kann diesen Scheißdreck nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Da stelle ich mich vor die Mannschaft. Natürlich war das heute nicht in Ordnung, aber man sollte schon mal überdenken, wenn man solche Berichterstattung macht, dass man . . . Also ich weiß nicht, woher die beiden überhaupt das Recht nehmen, so was zu sagen. Kann ich . . . verstehe ich nicht.

Hartmann: Die Frage von Gerhard Delling war, ob es ein Tiefpunkt war. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen . . .

Völler: Auch die Geschichte mit der Unterhaltung am Samstagabend . . . dann soll er doch Samstagabend-Unterhaltung machen und keinen Sport, keinen Fußball. Soll er "Wetten, dass...?" machen und Gottschalk ablösen.

Hartmann: Das ist im anderen Kanal, das ist beim ZDF. . .

Völler: Dann soll er da hingehen.

Hartmann: . . . und es gibt eine Krise, das hat auch die ARD schon gesagt, in der Samstagabend-Unterhaltung, und daher hat er das auch genommen. Ich bin auch nicht der Rechtsbeistand von Gerhard Delling, bin aber auch Journalist und erlaube mir zu sagen - das wissen Sie auch selbst, Sie haben das ja auch gesehen, dieses Spiel - dass es in den ersten 45 Minuten, die Sie jetzt noch gut bewertet haben, ganz sicher auch ein statisches Spiel war. Ich war hinter dem Tor gestanden mit Sepp Maier. Wir waren uns da einig, es ist zu wenig gelaufen worden, man hat sich zu wenig angeboten.

Völler: Das ist ja auch alles in Ordnung, aber ich kann diesen Käse nicht mehr hören, und nach jedem Spiel, wenn wir kein Tor geschossen haben, dann ist das noch ein tieferer Tiefpunkt, als wir eigentlich schon hatten. So einen Scheiß, den kann ich nicht mehr hören. Also da werde ich . . . das ist für mich das Allerletzte, muss ich ehrlich sagen. Wechsel' den Beruf, ist besser.

Hartmann: Suchen Sie sich denn nicht im Moment den Falschen . . .

Völler: . . . nein, ich suche mir genau den Richtigen. Ich sitze jetzt seit drei Jahren hier und muss mir diesen Schwachsinn immer anhören. Das ist einfach so.

Hartmann: Ja, aber die Mannschaft ist doch der Ansprechpartner, der allererste.

Völler: Die kriegen auch ihr Fett weg. Aber ich kann diesen Käse nicht mehr hören, immer nach jedem Spiel, ich kann's nur wiederholen, die mit diesem Tiefpunkt und noch einmal tiefer. Natürlich, wir haben heute - und da hat der Sebastian Kehl Recht - wir haben heute beim Tabellenführer gespielt, wir haben 0:0 gespielt, das ist sicher nicht in Ordnung, das ist einen Tick zu wenig für unsere Ansprüche, wir sind Vizeweltmeister. Da muss ein bisschen mehr kommen. Aber diesen Scheiß, der da immer gelabert wird, da sollten sich alle mal Gedanken machen, ob wir in der Zukunft so weitermachen können. Immer diese Geschichte, alles in den Dreck ziehen, alles runterzuziehen, das ist das Allerletzte, und ich lasse mir das nicht mehr so lange gefallen, das sage ich Euch ganz ehrlich.

Hartmann: Rudi, darf ich noch einmal zu dem Spiel heute zurückkommen?

Völler (knirschend): Ja gerne.