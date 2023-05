Von Javier Cáceres, Berlin

Es gibt viele Wege zur Ekstase. Und der 1. FC Union Berlin wählte am Samstag einen, der übers Leid führte, Zittern barg, kalten Schweiß verströmte. Und wer weiß: Vielleicht ist das tatsächlich der schönere Weg, weil die Ekstase dann auch Narben auf der Seele hinterlässt, unvergesslich wird. Schöne Narben, notabene.

Dank eines völlig entfesselten Sheraldo Becker, der zwei Tore vorlegte und zwei schoss, siegte Union gegen den SC Freiburg mit 4:2 - und stieß damit, vier Jahre nach dem erstmaligen Aufstieg in die Fußballbundesliga, das Tor zur Champions League sperrangelweit auf. Wenn Union in den beiden letzten Partien der Spielzeit (in Hoffenheim und gegen den SV Werder) vier Punkte holt, dann machen die Köpenicker am Ende dieser Saison eine Sensation perfekt und qualifizieren sich für die Königsklasse. Gegebenenfalls genügen sogar weniger Punkte. "Es sieht gut aus, ja", sagte Union-Trainer Urs Fischer. Was immer in den kommenden Wochen noch passieren mag: Union hat sich bereits zum zweiten Mal nacheinander für die Europa League qualifiziert. Fischer reagierte darauf mit knappen, geradezu abgehackten Sätzen: "Das freut mich unheimlich. Das ist Wahnsinn. Surreal. Muss ich ehrlich sagen. Kann ich im Moment auch noch nicht so richtig fassen", sagte er.

Fischer wirkte unmittelbar nach der Partie erschöpfter als sonst. Und was aus der Kabine dröhnte, war auch anders: wummernder und heftiger als sonst. Die Partymusik einerseits, die man schon von früheren Siegen kannte, und auch das Gejohle, in das der Kader einfiel, kurz nachdem Präsident Dirk Zingler und Manager Oliver Ruhnert die Szene betreten hatten. Was auch immer die beiden Führungskräfte ihrer Mannschaft sagten (es war nicht zu eruieren, die Kabine ist bei Union sakrosankt), es führte zu großer Euphorie, für die ja auch Anlass bestand.

Union wird am Ende des 32. Spieltags zum 30. Mal auf einem Champions-League-Platz gestanden haben. Und höchstwahrscheinlich wird Union dort auch vor dem letzten Spieltag stehen, wenn Werder an der Alten Försterei vorbeischaut. Freiburg ist als Tabellenfünfter auf drei Punkte distanziert und hat ein um acht Tore schlechteres Torverhältnis. Der zweite verbliebene Rivale um einen Platz unter den besten Vier der Endabrechnung der Bundesliga, RB Leipzig, empfängt an diesem Sonntag Werder Bremen - und muss in der kommenden Woche zum FC Bayern, das gibt zusätzliche Hoffnung. Oder Gewissheit: "So 'ne Scheiße, so 'ne Scheiße, so 'ne Scheiße: Champions League!", sangen die Fans der Unioner zur Melodie von "We are sailing", als das Spiel im Stadion An der Alten Försterei noch nicht einmal eine Stunde alt war. Voller Ironie. Und in übermütiger Freude.

Union führte zu diesem Zeitpunkt 3:0, durch Tore von Kevin Behrens (5.) und die beiden Treffer von Sheraldo Becker (36./38.); nach dem ersten Tor hatte er sich eine 15-Euro-Spiderman-Maske übergezogen und dafür Gelb gesehen. Dann blieb der Gesang in den Hälsen der Unioner stecken. Denn es schien alles doch noch mal ins Wanken zu geraten.

Detailansicht öffnen Der Freiburger Vincenzo Grifo schließt seinen Strafstoß mit einem frechen Panenka ab, den Frederik Rönnow fast noch hält. (Foto: Annegret Hilse/Reuters)

Manuel Gulde erzielte nach einer Ecke per Kopf den Anschluss (56.). Und in der 70. Minute verwandelte Vincenzo Grifo einen vom VAR beglaubigten Foulelfmeter, Danilho Doekhi hatte Freiburgs Stürmer Roland Sallai gelegt. Zwei Chancen hatte Freiburg noch. Dann aber setzte Union zum ultimativen Konter über Becker an - und bereitete Freiburgs Rebellion gegen die Niederlage ein Ende. Becker legte quer auf den eingewechselten Aissa Laidouni. Er traf in der 80. Minute zum 4:2, es glich einer Erlösung.

"Das Tor kam zur absolut richtigen Zeit. Sonst hätte das Spiel kippen können", sagte Fischer - und attestierte Becker (und anderen) aus guten Gründen "ein Wahnsinnsspiel". Eine Doppelchance von Freiburgs Matthias Ginter gab es noch. Doch nachdem der erste Versuch an der Querlatte landete und Morten Thorsby den Nachschuss auf der Linie geklärt hatte, war die Partie im Grunde vorüber. Und ein verdienter Sieg gesichert.

SC-Trainer Streich lobt Union Berlin in höchsten Tönen

Insbesondere in der ersten Halbzeit, die zu den besten Unions der laufenden Saison zählte, hatten die Köpenicker überzeugt. Kaum, dass die Ehrung für Kapitän Christopher Trimmel, der sein 300. Bundesliga-Spiel bestritt, verklungen war, kamen die Unioner zu einer Führung, die einem Ölfund gleichkam. Sie konnten den Gästen im Zweifelsfall den Ball überlassen und sich selbst zu einem Exempel an Kompaktheit und Konzentration erheben. Und: Sie wussten, dass jeder Lauf von Becker in die Tiefe an diesem Samstag schärfer als eine Machete daherkommen würde.

"Die erste Halbzeit haben wir komplett verschlafen", haderte hingegen Freiburgs Grifo. "Wir wussten, um was es geht und was auf uns zukommt: lange Bälle, Behrens, Becker, ganz viel Tempo. Man darf so nicht in ein Spiel reingehen." Trainer Streich sah das ähnlich - und nahm überdies einen Teil der Schuld auf sich. Er habe Lukas Kübler aufgeboten, der unter der Woche angeschlagen gewesen war und im Spiel über Kreislaufprobleme klagte, wie Streich nach der Partie verriet. Man habe im Grunde mit einem Mann weniger gespielt.

Das änderte nichts daran, dass er sich vor Union tief verbeugte. Die Arbeit seines Kollegen Fischer sei seit dessen Amtsantritt vor knapp fünf Jahren in der zweiten Liga nicht hoch genug einzuschätzen, "man muss fast sagen: sensationell". Streich zufolge ist das nicht weiter verwunderlich: "Überall wo Urs war, hat er Erfolg gehabt. Er war in Thun - zwei Mal Europapokal. Er war in Basel - Meisterschaft gewonnen, Pokal gewonnen. Seitdem er weg ist, hat Basel nix mehr gewonnen. Das sagt ja alles. Er hat alles im Griff. Union ist defensiv aufgrund seiner Systematik eine der besten Mannschaften, die ich kenne - wahrscheinlich in ganz Europa. Und sie haben die richtigen Spieler, um ins Umschaltspiel zu gehen."

Vor allem freute sich Streich aus übergeordneten Gründen für Union. "Es spricht für die deutsche Bundesliga, dass solche Vereine wie Union derartiges erreichen können", sagte Streich. "Ein paar Dinge stimmen hier noch. In einigen Ligen stimmen sie nicht mehr - besonders in der hochgelobten, angeblich größten und sensationellsten Liga, in der Premier League. Da stimmt für mich recht wenig." Im kommenden Jahr bekommen es die Engländer mit der Cinderella aus Köpenick zu tun - womöglich sogar in einem Palast namens Champions League.