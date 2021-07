Meldungen im Überblick

Triathlon: Der dreimalige Ironman-Weltmeister Jan Frodeno hat seinen eigenen Weltrekord über die Triathlon-Langdistanz pulverisiert. Beim privat mit Sponsoren organisierten Duell-Format "Tri Battle" im Allgäu gegen den Kanadier Lionel Sanders benötigte der 39-Jährige für die 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42,2Kilometer Laufen 7:27:53 Stunden und unterbot seine fünf Jahre alte Bestmarke um 7:46 Minuten. "Ich bin sprachlos, davon habe ich geträumt", sagte der Kölner nach der Zielankunft, "es ist unglaublich. Es war so hart, so kalt, so regnerisch. Im Moment bin ich ein gebrochener Mann."

Trotz Dauerregen und einem schmerzhaften Sturz nach nur zehn Lauf-Kilometern gelang dem Olympiasieger von 2008 die nächste Fabelzeit, für die alle Voraussetzungen geschaffen worden waren: Die Rad- und die Laufstrecke waren für Allgäuer Verhältnisse sehr flach.

Um weniger abbremsen zu müssen, wurden beim Schwimmen die Ecken abgerundet und auf dem Radkurs gar eine Steilwandkurve eingebaut. Auf Tempomacher und andere Hilfsmittel wurde bewusst verzichtet, damit ein möglicher Weltrekord auch anerkannt würde. Frodeno lag schon nach dem Schwimmen (45:58 Minuten) in Führung. Nach 3:55:22 Stunden auf dem Rad behielt er mit rund fünf Minuten Vorsprung weiter die Nase vorn. Auch von Problemen in der linken Hüfte nach dem Malheur auf durchtränktem Geläuf in einer Kurve im Stadionbereich ließ sich der Hawaii-Champion nicht aufhalten.

Tennis: Pablo Carreño Busta hat das ATP-Tennisturnier am Hamburger Rothenbaum gewonnen. Im Endspiel setzte sich der 30 Jahre alte Spanier am Sonntag in 83 Minuten mit 6:2, 6:4 gegen den Serben Filip Krajinovic durch und holte sich seinen sechsten Karriere-Titel. Krajinovic verpasste seinen ersten Titel auf der ATP-Tour.

Zuvor hatte der deutsche Olympia-Starter Tim Pütz mit seinem Partner Michael Venus aus Neuseeland die Doppel-Konkurrenz gewonnen. Das Duo siegte gegen die favorisierten Kevin Krawietz aus München und Horia Tecau aus Rumänien 6:3, 6:7 (3:7), 10:8. Bei den Olympischen Spielen in Tokio treten Pütz und Krawietz gemeinsam als Doppel an.

Basketball, NBA: Zum zweiten Mal innerhalb von drei Tagen haben die Milwaukee Bucks mit einer spektakulären Szene ein NBA-Finalspiel gegen die Phoenix Suns für sich entschieden. War es in Spiel vier noch ein Block von Giannis Antetokounmpo, vollendete der Grieche beim 123:119 am Samstagabend (Ortszeit) in Spiel fünf einen Alley-oop-Pass von Jrue Holiday 13,5 Sekunden vor Schluss.

Holiday hatte zuvor Phoenix' Devin Booker, mit 40 Punkten bester Korbjäger der Partie, beim Stand von 120:119 für die Bucks den Ball aus den Händen gerissen. "Das war ein großer Steal und Pass", sagte Antetokounmpo, "er hätte auch die Uhr runter laufen lassen können, aber er vertraute mir." Holiday sagte: "Giannis hob ab und wollte den Ball, in diesem Moment habe ich ihn so hoch geworfen, wie ich konnte." Antetokounmpo fing den Ball in der Luft und stopfte ihn in den Korb - ein sogenannter Alley-oop.

Zwar verfehlte Antetokounmpo einen anschließenden Freiwurf, holte sich aber den Rebound, so dass Milwaukee im Ballbesitz blieb. Kurz darauf machte es Khris Middleton besser, damit konnten die Bucks das dritte Finalspiel gegen die Suns in Serie gewinnen.

Es war der erste Auswärtssieg der spannenden Serie, in der Milwaukee nun mit 3:2 führt. Die Bucks sind damit noch einen Sieg von ihrer zweiten Meisterschaft nach 1971 entfernt. Spiel sechs steht in der Nacht zum Mittwoch (3.00 Uhr/DAZN) in Milwaukee an. Sollte Phoenix gewinnen, haben die Suns im möglichen siebten und entscheidenden Finalspiel am Freitagmorgen (3.00 Uhr/DAZN) wieder Heimrecht.

Baseball: Schüsse vor dem Stadion haben zum Abbruch der Partie zwischen den Baseball-Teams der Washington Nationals und der San Diego Padres geführt. Zuschauer flohen am Samstagabend (Ortszeit) von den Tribünen, als im sechsten Inning beim Stand von 8:4 für die Padres die Schüsse zu hören waren.

Nach Angaben von Ashan Benedict, stellvertretender Polizeichef des Metropolitan Police Department in Washington, sind bei einem Schusswechsel zwischen Menschen in zwei Autos drei Personen verletzt worden, wie die US-Nachrichtenagentur AP berichtet. Eine davon soll eine Zuschauerin der Baseball-Partie gewesen sein, die sich gerade außerhalb des Stadions aufhielt. Ihre Verletzungen wurden als nicht lebensgefährlich bezeichnet. Zunächst hieß es, dass auch ein Stadionangestellter verletzt wurde. Die genauen Hintergründe der Schießerei sind noch unklar.

Die Begegnung in der Major League Baseball sollte am Sonntag fortgesetzt werden, gefolgt von einer weiteren regulär für Sonntag angesetzten Partie zwischen beiden Teams.

Bundesliga, Wolfsburg: Lukas Nmecha wechselt zum VfL. Der U21-Europameister, der bereits in der Hinrunde der Saison 2019/2020 leihweise für die Niedersachsen spielte, kommt vom englischen Meister Manchester City. Der 22 Jahre alte Angreifer unterschrieb bei den Wölfen einen Vertrag bis 30. Juni 2025, wie der VfL am Freitag mitteilte. "Wir waren von Lukas' Qualitäten immer überzeugt und haben seinen Weg auch nach seinem Weggang aus Wolfsburg weiter genau verfolgt. In Anderlecht hat er den nächsten Karriereschritt gemacht und sich enorm weiterentwickelt.

Nicht zuletzt bei der deutschen U21-Auswahl hat er gezeigt, wie wichtig er für eine Mannschaft auf und neben dem Platz sein kann und dass er trotz seiner erst 22 Jahre Führungsaufgaben übernimmt und vorangeht", sagte VfL-Sportdirektor Marcel Schäfer. Nmecha stand seit 2017 bei Manchester unter Vertrag, wurde aber in der Zeit unter anderen an Wolfsburg, den englischen Zweitligisten FC Middlesbrough und den belgischen Erstligisten RSC Anderlecht ausgeliehen. Bei der Endrunde der U21-Europameisterschaft wurde der Stürmer mit vier Treffern in sechs Spielen Torschützenkönig.

Radsport, Karriereende: Der erfolgreichste aktive deutsche Radprofi Andre Greipel wird seine Karriere nach der Saison beenden. Das teilte der 39-Jährige einen Tag nach seinem Geburtstag am Samstag in einer Videobotschaft per Twitter mit. Der Sprint-Oldie feierte insgesamt 158 Karriere-Siege und ist mit elf Tagessiegen dritterfolgreichster Deutscher bei der Tour de France. Das letzte Teilstück der diesjährigen Frankreich-Rundfahrt am Sonntag auf den Champs-Elysees in Paris "wird definitiv meine letzte Etappe bei der Tour de France und nach der Saison werde ich meine Karriere beenden", sagte Greipel im Video, das seine Mannschaft Israel Start-up Nation veröffentlichte.

"Ich bin super happy mit allem, was ich zusammen mit meinem Teamkollegen und dem Staff um mich herum erreicht habe", sagte Greipel: "Ohne meine Teamkollegen, meinen Staff und meiner Familie hätte ich das alles nicht erreicht. Ich schaue mit einer Menge Zufriedenheit in die Zukunft." Die letzte Chance auf seinen zwölften Etappensieg bei der Tour hat Greipel am Sonntag in Paris. Greipel weiß, wie man auf dem Prachtboulevard der französischen Hauptstadt gewinnt: 2015 und 2016 gelang ihm dieses Kunststück zweimal in Folge. Der im Peloton nur "Gorilla" genannte Rostocker fuhr bei der diesjährigen Grand Boucle bereits vier Top-10-Resultate ein.

Radsport, Radsport: Der slowenische Profi Tadej Pogacar steht unmittelbar vor der erfolgreichen Titelverteidigung bei der 108. Tour de France. Der Kapitän vom UAE Team Emirates brachte seinen riesigen Vorsprung beim vorentscheidenden Einzelzeitfahren über 30,8 km von Libourne nach Saint-Emilion als Achter mühelos ins Ziel. Den Sieg auf der 20. und vorletzten Etappe der Großen Schleife sicherte sich der Belgier Wout Van Aert (Jumbo-Visma). Teamkollege Jonas Vingegaard wurde Dritter und behauptete damit seinen zweiten Platz in der Gesamtwertung vor Richard Carapaz (Ecuador/Ineos). Vingegaards Landsmann Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick-Step) komplettierte das Podest als Zweiter. Der 22-jährige Pogacar darf sich am Sonntag auf den Champs-Elysees in Paris zum jüngsten Doppel-Champion in der Geschichte der Frankreich-Rundfahrt krönen. Auf der Schlussetappe erfolgen traditionell keine Angriffe mehr in der Gesamtwertung. Der 21. Teilabschnitt führt von Chatou über 108,4 km flach in die französische Hauptstadt.

Bundesliga, FC Bayern: Der FC Bayern muss für längere Zeit ohne Marc Roca auskommen. Der spanische Mittelfeldspieler habe sich im Training einen Außenbandriss am linken Sprunggelenk zugezogen, teilte der Verein am Samstag mit. Die Behandlung des 24-Jährigen solle konservativ erfolgen. Roca war im vergangenen Oktober von Espanyol Barcelona zu den Bayern gewechselt. In der vergangenen Saison kam er nur zu sechs Bundesliga-Einsätzen, lediglich zweimal stand er in der Startelf.

Olympia, Tokio: Der erste Corona-Fall im olympischen Dorf hat die Macher der Tokio-Spiele erneut in Erklärungsnot gebracht. Schon sechs Tage vor der Eröffnung der Sommerspiele in Japans Hauptstadt mussten die Organisatoren am Samstag die Infektion eines Offiziellen im Athletendorf vermelden. "Wir tun alles, um sicherzustellen, dass es keinen größeren Corona-Ausbruch gibt", sagte Organisationschefin Seiko Hashimoto. Der betroffene Funktionär muss sich für zwei Wochen in Quarantäne begeben. Nachdem er bei der Einreise noch ein negatives Ergebnis erhalten hatte, stellte ein weiterer Test im olympischen Dorf das Coronavirus fest. Eigentlich hatten die Gastgeber der Spiele mit einem strikten Regelwerk verhindern wollen, dass Infektionen im Athletendorf auftreten. "Wir lassen nichts unversucht", beteuerte Hashimoto. "Wenn wir doch einen Ausbruch haben, werden wir einen Plan haben, um zu reagieren", fügte Japans Rekord-Olympionikin hinzu.

"Für mich ist es einer der am besten überwachten Bereiche, die wir weltweit haben werden", hatte Bärbel Gärtner, Virologin des Deutschen Olympischen Sportbundes, zuvor noch über das olympische Dorf gesagt. "Da ist jedes Studentenwohnheim kritischer", urteilte sie. Angaben zur Person wie der Nationalität des Infizierten wollte OK-Geschäftsführer Toshiro Muto nicht machen. Auch könne er nicht sagen, ob die Person geimpft sei. Das Internationale Olympische Komitee habe volles Vertrauen in die Maßnahmen der Organisatoren, versicherte IOC-Olympiadirektor Christoph Dubi.

Olympia, Basketball: Die Amerikaner müssen beim Olympia-Turnier in Tokio neben Allstar Bradley Beal auch auf Kevin Love verzichten. Der Forward von den Cleveland Cavaliers hat sich noch nicht vollständig von einer Verletzung in der rechten Wade erholt, die ihn schon weite Teile der Saison kostete. Als Ersatz wurden JaVale McGee (Denver Nuggets) und Keldon Johnson (San Antonio Spurs) ins Team berufen. "Ich bin unglaublich enttäuscht", ließ Love, Olympiasieger von 2012, am Freitag mitteilen: "Aber um an den Spielen teilzunehmen, musst du in Topform sein." Aufgrund der schwierigen Saison war seine Berufung in den Kader ohnehin überraschend gekommen. Keine 24 Stunden vor Loves Absage hatte der US-Verband bereits mitgeteilt, dass Beal nicht mit nach Japan reisen kann. Der dreimalige NBA-Allstar von den Washington Wizards unterliegt dem Corona-Protokoll. Jerami Grant von den Detroit Pistons wurde "zur Sicherheit" ebenfalls auf die Liste gesetzt. Viele Topstars, unter anderem LeBron James (Los Angeles Lakers), sind bei den Sommerspielen in Tokio (23. Juli bis 8. August) ohnehin nicht dabei. Das Team führt Superstar Kevin Durant von den Brooklyn Nets an.

Fußball, Italien: Der französische Fußball-Nationalspieler Olivier Giroud (34) verlässt Champions-League-Sieger FC Chelsea um Teammanager Thomas Tuchel und wechselt nach Italien. In der Serie A schließt sich Giroud dem AC Mailand an. Das bestätigten die Rossoneri am Samstag, ohne Angaben zur Vertragslaufzeit zu machen. Laut Medienberichten unterschrieb der Mittelstürmer für zwei Jahre, die Ablöse soll sich auf etwa 2,3 Millionen Euro belaufen. Eine automatische Vertragsverlängerung per Klausel um ein Jahr bei Chelsea hatte einen ablösefreien Wechsel verhindert. Seit Tuchel bei den Blues im vergangenen Winter von Frank Lampard übernahm, spielte Giroud beim Londoner Klub aber ohnehin keine große Rolle mehr. Chelsea, Team der deutschen Nationalspieler Timo Werner und Kai Havertz, will im Sturmzentrum noch nachlegen und soll Borussia Dortmund ein 175-Millionen-Angebot für Erling Haaland vorgelegt haben. Der BVB will den Norweger aber halten.

.