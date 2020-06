Bundesliga: Der FC Augsburg hat für seine zehnte Saison in der Fußball-Bundesliga drei ablösefreie Profis mit großer Erfahrung verpflichtet. Die Schwaben gaben am Montag die Verpflichtung der Mittelfeldspieler Tobias Strobl von Borussia Mönchengladbach und Daniel Caligiuri vom FC Schalke 04 sowie Torwart Rafał Gikiewicz vom 1. FC Union Berlin bekannt. Strobl (30) und Caligiuri (32) erhalten in Augsburg jeweils Dreijahresverträge. Gikiewicz (32) wurde bis zum 30. Juni 2022 gebunden.

"Wir freuen uns, dass wir mit den Dreien nicht nur Spieler mit enormer sportlicher Qualität für unseren FCA gewinnen konnten, sondern auch starke Charaktere, die in ihren Clubs wichtige Positionen und Führungsrollen übernommen haben", äußerte Manager Stefan Reuter in einer Vereinsmitteilung. "Wir sind uns sicher, dass sie unserer Mannschaft durch ihre Mentalität auf und neben dem Platz sehr gut tun werden." Der FCA hatte als Tabellen-15. den Abstieg in die 2. Liga in der abgelaufenen Saison nur knapp vermieden.

Internationaler Fußball: Der italienische Fußball-Rekordmeister Juventus Turin und der spanische Meister FC Barcelona haben am Montag die bislang teuersten Transfers des Sommers perfekt gemacht. Juventus überweist für die Dienste des brasilianischen Nationalspielers Arthur 72 Millionen Euro an den FC Barcelona, abhängig vom Erfolg könnte die Ablösesumme sogar noch auf 82 Millionen Euro anwachsen. Im Gegenzug wechselt Juves Mittelfeldspieler Miralem Pjanic für 60 Millionen plus möglicher Bonuszahlungen von fünf Millionen Euro zu den Katalanen.

Dies bestätigten beide Vereine am Montag. Die gewaltigen Ablösesummen sollen dabei verteilt auf vier Jahre in Raten gezahlt werden. Beide Profis werden die aktuelle Saison allerdings noch mit ihren bisherigen Klubs zu Ende spielen, erst nach dem Champions-League-Finalturnier im August werden die Wechsel abschließend vollzogen.

Der 30-jährige Bosnier Pjanic unterschrieb bei Barca für vier Jahre, sein Arbeitspapier enthält eine Ausstiegsklausel von 400 Millionen Euro. Arthur erhält in Turin einen Fünf-Jahres-Vertrag bis Sommer 2025. Nach der Corona-Zwangspause gehörte er nicht mehr zum Stammpersonal. Bislang waren Alvaro Morata mit seinem festen Wechsel von Chelsea zu Atletico Madrid (56 Millionen Euro) sowie Leipzigs Timo Werner mit seinem Transfer zum FC Chelsea (53 Millionen Euro) die teuersten Spieler der anstehenden Wechselperiode.

Borussia Dortmund: Bundesliga-Vizemeister Borussia Dortmund leiht Außenverteidiger Jeremy Toljan auch in der kommenden Saison an den italienischen Fußball-Erstligisten Sassuolo Calcio aus. Wie der BVB am Montag weiter bekannt gab, wurde eine Kaufverpflichtung vereinbart, die automatisch greift, wenn zwischen beiden Klubs vereinbarte Bedingungen erfüllt worden sind. Der 25-jährige Toljan steht bei den Dortmundern noch bis 2022 unter Vertrag. In der wegen der Corona-Zwangspause gerade erst wiederaufgenommenen Serie-A-Saison bestritt der Ex-Hoffenheimer bislang 24 Spiele (ein Tor).