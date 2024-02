Nur noch wenige Tage sind es bis zu einem Fußballspiel, auf das in Deutschland wohl alle Interessierten gespannt schauen. Die Bayern sind am Samstagabend zu Gast in Leverkusen und bei zwei Punkten Rückstand in der Tabelle wäre eine Niederlage schon ein deutlicher Fingerzeig Richtung Verpassen der Meisterschaft. Dass die Münchner nicht Meister werden, kann man sich eigentlich kaum noch vorstellen - und doch geben die famosen Leverkusener allen Anlass dazu.