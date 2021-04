Von Thomas Kistner

Der internationale Ballbetrieb läuft auf eine epochale Entscheidung zu, wenn am Montag und Dienstag die europäische Fußball-Union Uefa am Genfer See tagt. Der große Bruch deutet sich an - zwischen einem Dutzend Topklubs und dem Rest der Branche. Dahinter verschwindet auch die Frage, ob München, dem letzten Wackelkandidaten im Kreise von elf avisierten Veranstalterländern der verschobenen Europameisterschaft im Sommer, nun die Austragung von vier EM-Spielen zuerkannt wird. Die Uefa fordert von allen Ausrichtern Garantien, dass - trotz Coronalage - mindestens 20 Prozent der Zuschauerplätze belegt werden. Das haben alle anderen Bewerber zugesagt, nur im Schreiben von Bundesinnenministerium und bayerischer Staatskanzlei fand sich für München nichts Konkretes. Was die Uefa-Spitze vor die Wahl stellt: Gibt es einen deutschen Sonderweg - oder übernimmt London die vier Spiele?

Ein Signal setzte vor Tagen Italiens Ministerpräsident Mario Draghi mit dem Okay für Rom; dort soll unter anderem die EM-Eröffnung stattfinden. Daneben firmieren London, Glasgow, Amsterdam, Sankt Petersburg, Kopenhagen, Baku, Budapest und Bukarest. Gewackelt haben bis vor kurzem drei Kandidaten. Nun wird, so der Plan, Bilbao durch Sevilla ersetzt, für Dublin soll Manchester einspringen. Die Gemengelage deutet also aus Sicht der Uefa nicht auf die Notwendigkeit einer Lex Germania hin.

Zumal am Sonntag ein viel heikleres Thema Alarmstufe Rot in der Uefa-Zentrale auslöste: Andrea Agnelli, der Chef der europäischen Klubvereinigung ECA, kündigte nach SZ-Informationen eine Absichtserklärung zur Schaffung einer Superleague an. Überfallartig. Agnelli soll dabei auch gleich seinen Verein Juventus Turin in die damit elf Klubs eingereiht haben, die dieses Drohszenario ja schon seit Monaten gegen Europas Fußballgemeinde betreiben: Juventus sowie Real Madrid, der FC Barcelona, Inter und der AC Mailand sowie die englischen Vereine Manchester United, Manchester City, Chelsea, Liverpool, Tottenham und Arsenal gehören dem Bund der Spalter an. Dieser Vorstoß nur Stunden, bevor die Uefa am Montagmorgen über die Reform ihrer Champions League berät, die ohnehin wegen großzügiger Zugeständnisse an die Großklubs umstritten ist: Das wirft nicht nur Stilfragen auf, es könnte die Parteien an die Bruchlinie führen.

Die Uefa reagierte noch am Sonntag mit einer Mitteilung. Man habe zusammen mit den englischen, spanischen und italienischen Verbänden und den entsprechenden Ligen erfahren, dass einige Klubs planen, eine "sogenannte Super League" anzukündigen. Man werde zusammenstehen, um dieses "zynische Projekt" zu stoppen. Sollten Klubs an der Super League teilnehmen, werde man sie aus den nationalen Ligen verbannen, die Spieler könnten zudem nicht mehr für ihre Nationalteams auflaufen. Man bedanke sich bei Klubs aus anderen Ländern "besonders bei den französischen und deutschen Klubs", die sich dem Vorhaben nicht angeschlossen haben. Das Statement endet mit den Worten "Genug ist genug."

Die Auswirkungen einer Abspaltung wären gewaltig, es ginge nicht zuletzt um Milliardenklagen von Sendern und Sponsoren, sollte die Champions League künftig ohne Real, Juve oder Chelsea stattfinden. Allerdings hätte die Uefa wiederum eine scharfe Waffe zur Hand in einem Rechtsstreit mit den größten Gierschlünden der Branche: die Rückendeckung der Europäischen Kommission in Brüssel. Härteste Sanktionsmaßnahmen kämen in Betracht, Uefa-Präsident Aleksander Ceferin ließ sich im Dezember von EU-Kommissarin Ursula von der Leyen persönlich die hohe Schutzbedürftigkeit des europäischen Sportmodells zusichern, mit offenen Ligenbetrieben samt Auf- und Abstiegen.

Deutsche Klubs haben sich den Aufrührern bisher verweigert. Obwohl schon seit längerem viele Planspiel im Dunstkreis einer Superliga laufen, angetrieben auch von Gianni Infantino, dem Boss des Weltverbandes Fifa und Erzwidersacher Ceferins. Die ECA pokert also nun mit höchstem Einsatz. Zumal in pandemischen Zeiten noch weniger anzunehmen ist, dass die breite europäische Fanbasis eine solche Attacke auf die Grundfesten des Spiels verzeihen - oder gar goutieren - könnte.

Das Thema ist existentiell, es dürfte auch die München-Frage marginalisieren. Falls Europas Topfunktionäre nicht erpicht auf eine neue, offene Baustelle sind, dürfte den deutschen Bewerbern kurzer Prozess gemacht werden. Zumal der DFB nur seinen obersten Amateur-Chef, Rainer Koch, im Uefa-Vorstand hat und damit keinen starken Fürsprecher. Auch hat Koch selbst große Sorgen: Er will am Dienstag vom Kongress wieder ins Vorstandsamt gewählt werden. Doch viele Parteigänger hat er nicht im Kreis um Präsident Ceferin. Hartnäckig geht zudem das Gerücht, dass just Infantinos Bürochef bei manchem Funktionär für Koch plädiert haben soll.

Die München-Frage ist nun vor allem Sache der deutschen Politik. Und die leistet sich neben ihrem Corona-Management nun auch eine Vor-Wahlkampfschlacht, in die zentral Bayerns Ministerpräsident Markus Söder verwickelt ist, der bei jeder Entscheidung auch auf Auswirkungen im Bezug auf eine mögliche Kanzlerkandidatur schielen muss. Ceferin hatte Söder am 7. April getroffen, dabei soll eine teilweise Publikumsöffnung für die Münchner Arena nicht völlig negiert worden sein, abhängig von der Pandemielage.

Nun wird am Genfer See nicht nur die Melange aus Wahlkampf- und Corona-Politik verfolgt, sondern auch das geplante weitreichende Infektionsschutzgesetz, das im Bundestag zur Entscheidung ansteht: Könnte mit diesem - trotz Zusage aus Bayern - noch in letzter Sekunde doch ein Zuschauerverbot verhängt werden? Diesmal liegt es ja nicht in der Macht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), die erforderlichen Zusagen zu geben.

Irritiert wird auch registriert, dass die deutsche Politik lange in interner Runde avisiert habe, bis zum EM-Start seien 30 bis 40 Prozent der Bevölkerung geimpft - was ein stabiles Risikomanagement ermöglichen könnte: In Verbindung mit Tests, guten Befüllungsplänen und auf Basis eines Expertengutachtens zur Virus-Übertragung im Freien. Das hat für die Uefa ein deutscher Virologe und Epidemiologe erstellt: Klaus Stöhr, Ex-Leiter des Globalen Influenza-Programms und Sars-Forschungskoordinator der Weltgesundheitsorganisation WHO. Es fand bisher offenbar andernorts mehr Widerhall.