Nachruf auf Sinisa Mihajlovic:Rustikal wie genial

Er schoss mal drei Freistoßtore in einem Spiel und aus der rechten Ecke schlug ihm Verehrung entgegen: Sinisa Mihajlovic war über Dekaden eine der kontroversesten Figuren des europäischen Fußballs. Nun ist er an Leukämie gestorben.

Von Thomas Hürner

Es gibt Leute, die Sinisa Mihajlovic für einen Bastard hielten. Eine ganze Menge sogar, doch dem früheren serbischen Fußballer kam das auch sehr zupass. Er sog Ablehnung in sich auf, ganz tief und genüsslich, er brauchte sie wie die Luft zum Atmen. Ob ihn die Leute mögen oder nicht, war Mihajlovic egal. Der Zweck heiligte bei ihm die Mittel. Und zum Gewinnen war ihm nahezu jedes Mittel recht.

Es ist darf also als ausgeschlossen gelten, dass sich der Mann, den sie in Serbien "den Kämpfer" rufen, seinem Schicksal widerstandslos ergeben hat. Im Gegenteil: Bis zuletzt hatte er sich gewehrt gegen die Leukämie, am Freitag hat er nun seinen finalen Kampf verloren. Mihajlovic starb im Alter von nur 53 Jahren. Der Blutkrebs hatte eine halbe Dekade lang nicht locker gelassen, er kehrte immer wieder zurück, obwohl er bereits besiegt schien. Mihajlovic wurde hager, sein Körper wirkte ausgezehrt, das Gesicht war zuletzt eingefallen und fahl. Er selbst nannte die Krankheit übrigens immer nur "diesen Bastard".

Sinisa Mihajlovic war über Dekaden eine der kontroversesten Figuren des europäischen Fußballs. "Ich bin, wie ich bin, im Guten wie im Schlechten", sagte er einmal. Je nach Perspektive konnte das einiges bedeuten: Mihajlovic war ein so rustikaler wie genialer Kicker, der mit seinem linken Fuß auch locker beim Tontaubenschießen hätte antreten können. Vielen gilt der Verteidiger bis heute als der beste Freistoßschütze der Fußballgeschichte. Respekt genoss Mihajlovic insbesondere in Italien, wo er den Großteil seiner Profikarriere verbrachte. Erst als Spieler bei Sampdoria Genua, den beiden römischen Klubs AS und Lazio sowie für Inter Mailand. Später dann auch als Trainer. Bis vor wenigen Wochen stand Mihajlovic noch beim FC Bologna in Verantwortung.

Verehrung wurde ihm aber auch stets aus Ecken zuteil, die weit rechts zu verorten sind. Mihajlovic war ein strammer und inbrünstiger Nationalist, der einst keinen Hehl draus machte, dass er dem früheren jugoslawischen Machthaber und verurteilten Kriegsverbrecher Slobodan Milosevic zumindest ideologisch nahe stand. Später distanzierte sich Mihajlovic von rechtem Gedankengut, auch ein Griff nach Milosevic' politischem Arm konnte nie wirklich nachgewiesen werden. Aber war er auch geläutert, tief im Inneren?

Unter faschistischen Fans genießt Mihajlovic jedenfalls noch heute einen zweifelhaften Kultstatus, seit er Anfang der 2000er-Jahre in einem Champions-League-Spiel mit dem Franzosen Patrick Vieira aneinandergeriet, Stirn an Stirn, Hass schimmerte in den Augen. Die Worte, die Mihajlovic seinem Gegenspieler wiederholt zurief, sollen an dieser Stelle nicht wiederholt werden. Nur so viel: Sie waren zutiefst rassistisch. Und sie passen zu den Milieus, mit denen Mihajlovic in jungen Jahren angeblich so verkehrte: Warlords, Kriminelle, auch über Kontakte zur Mafia wurde spekuliert.

Mihajlovc - das nicht zur Verteidigung, sondern nur zur Erklärung - ist auch ein Geschöpf des Balkan-Konflikts. Als Sohn einer kroatischen Mutter und eines serbischen Vaters wuchs er in der Stadt Borovo auf, ein Dörflein im Osten Kroatiens und nahe der serbischen Grenze. Es war eine Jugend in aufgeladener politischer Spannung, in steter Angst vor einem Bombenhagel. In Borovo feuerten kroatische Extremisten dann auch zum ersten Mal mit Artillerie, weshalb das Ereignis vom April 1991 als Brandbeschleuniger im Jugoslawien-Krieg gilt. Mihajlovic war da gerade zum Jungprofi geworden - und schlug nur Tage später mit Roter Stern Belgrad im Landesmeister-Cup-Finale den FC Bayern.

Auf dem Platz war Mihajlovic erratisch, er trat und schlug zu, wenn er sich provoziert fühlte. Beim WM-Vorrundenspiel 1998 gegen Deutschland türmte er sich vor Jens Jeremies auf und spuckte ihm unvermittelt ins Gesicht. Doch Mihajlovic, das gehört auch zu seinem Vermächtnis, war auch unter jenen Kollegen beliebt, die dem italienischen Fußball-Adel angehören und nicht im Verdacht stehen, mit Faschisten rumzuhängen. War Mihajlovic also doch geläutert?

Detailansicht öffnen Sinisa Mihajlovic (Jugoslawien, li.) und Jens Jeremies (Deutschland) geraten bei der WM 1998 heftig aneinander. (Foto: imago sportfotodienst/imago sportfotodienst)

Nach der Todesmeldung kondolierten etliche Weggefährten, die Mihajlivic Jahr für Jahr gegenüberstanden. Alessandro Del Piero und Francesco Totti zum Bespiel, auf dem Rasen einst erbitterte Rivalen. Und natürlich Roberto Mancini, derzeit Trainer der italienischen Nationalmannschaft, der seinen Freund "Miha" stets ins Schutz nahm, wenn Journalisten wieder die alten Geschichten ausgruben. No, no, no, entgegnete Mancini dann immer: Was früher auch gewesen sei, heute sei alles ganz anders. Mindestens.

Mancini und Mihajlovic hatten eine in der Branche außergewöhnliche Beziehung, sogar Vereinswechsel vollzogen sie zumeist gemeinsam. Insbesondere bei Lazio gelten sie als Klublegenden, weil sie den so stolzen wie titelarmen Klub nach ganz oben führten: Sie gewannen eine italienische Meisterschaft, zwei italienische Pokale, dazu den Europapokal der Pokalsieger. In Rom stellte Mihajlovic überdies einen Rekord auf: Drei Freistoßtreffer in einem Spiel, das ist in Italien bis heute unerreicht. Als Mancini später Trainer wurde, da schätzte er nicht nur den linken Wunderfuß des Serben, sondern vor allem dessen warmherzige Autorität in der Kabine. Bei Inter beförderte Mancini dann Mihajlovic vom Spieler zu seinem Assistenten, auch in dieser Konstellation füllten sie den Trophäenschrank des Klubs.

"Ich habe einen Freund verloren, mit dem ich 30 Jahre meines Lebens geteilt habe", ließ Mancini nach dem Tod von Mihajlovic mitteilen: "Du hast gekämpft wie ein Löwe, und du wirst immer an meiner Seite bleiben." Doch zum Vermächtnis des Serben gehört, dass es sich sehr ähnlich las, wie die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni dem Serben auf Twitter kondolierte. Auch die politische Rechtsauslegerin erinnerte an den Kampfeswillen eines Löwen - und daran, dass Mihajlovic stets auf der Seite der Sieger stehen wird.