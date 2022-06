Synchronschwimmen ist ein hochästhetischer Sport, er verbindet Sportarten wie Turnen, Tanz, Ballett und Schwimmen - am Beckenrand, über und unter Wasser. Zugleich ist der Tanz über und unter Wasser unfassbar anstrengend, mit langen Tauchphasen, in denen Drehungen, Schrauben und komplizierte andere Elemente gezeigt werden müssen. In einer dieser Tauchphasen hatte sich eine US-Athletin bei der Weltmeisterschaft auf der Margareteninsel in Budapest befunden, als es am Mittwoch zu einem dramatischen Zwischenfall kam.

Bilder von Unterwasserkameras zeigen, wie die 25-jährige Anita Alvarez während ihrer Solo-Kür bewusstlos auf den Grund sinkt und dann von ihrer Trainerin Andrea Fuentes in einer beherzten Rettungsaktion wieder an die Wasseroberfläche gebracht wird, ehe sie schließlich am Beckenrand von Sanitätern behandelt wird. Fuentes war dabei in voller Montur ins Wasser gesprungen.

Die Bilder gehen nun um die Welt, sie schockieren und verstören zugleich. Die Trainerin kritisierte die Sicherheitsvorkehrungen des Wettbewerbs und die Hilfskräfte tags darauf scharf. "Als ich sie sinken sah, schaute ich zu den Rettern rüber, aber ich sah, dass sie nur geglotzt und nicht reagiert haben", sagte Fuentes am Donnerstag der spanischen Zeitung As. Ich dachte: "Springt ihr nun rein oder nicht?" Da habe sie gehandelt. "So bin ich, ich kann nicht nur starren", erzählte die aus Spanien stammende Fuentes, die von Medien aus ihrer Heimat daraufhin als Heldin gefeiert wurde.

Detailansicht öffnen Andrea Fuentes (rechts) hat Anita Alvarez schließlich auch mithilfe weiterer Helfer an die Oberfläche zurückgeholt. (Foto: Oli Scarff/AFP)

Am Beckenrand seien alle Vitalfunktionen überprüft worden. Herzfrequenz, Sauerstoff, Blutzuckerspiegel, Blutdruck - alles sei "normal". Der Schock steckte ihr und ihrem Team aber noch in den Gliedern. Unter Tränen hatten sie in den Minuten nach dem schlimmen Vorfall um das Leben ihrer Mannschaftskameradin gebangt, die während der Olympia-Qualifikation im Jahr 2021 schon einmal im Wettkampf ohnmächtig geworden war. "Ich glaube, sie hat mindestens zwei Minuten lang nicht geatmet, weil ihre Lungen voller Wasser waren", berichtete Fuentes. Anschließend habe ihr Schützling "das Wasser erbrochen, gehustet, und das war es. Aber es war ein großer Schreck".

Bei den deutschen Wasserspringern hat es einen ähnlichen Fall gegeben

Das Drama von Budapest erlebte die deutsche Synchronschwimmerin Marlene Bojer, die mit Platz zehn ihre beste WM-Platzierung errungen hatte, hautnah mit. "Ich finde das ganz schlimm", sagte die Münchnerin. Sie habe so etwas schon mehrmals mitbekommen: "Wenn man das live sieht, dann bleibt einem wirklich das Herz stehen und man denkt sich nur: Um Gottes Willen."

Am Ende einer Kür sei man beim Synchronschwimmen "absolut am Limit. Muskulär, vom Kopf her, von der Energie - es ist einfach alles raus", so Bojer: "Wir überspielen alles mit dem Lächeln, den Emotionen und der Musik. Aber in so einer Situation sieht man einfach, dass wir auch körperlich am Limit sind." Bundestrainerin Doris Ramadan sagte auf SZ-Nachfrage: "Die Sauerstoffschuld ist extrem hoch in unserem Sport, das kann passieren. Anita ist einfach über ihre Grenzen hinausgegangen."

Detailansicht öffnen Anita Alvarez in Budapest, vor dem dramatischen Zwischenfall. (Foto: Lisa Leutner/Reuters)

Bei den deutschen Wasserspringern hatte es einmal einen ähnlichen Fall gegeben. Bundestrainer Lutz Buschkow sprang 2010 in Rostock für eine Rettungsaktion ins Becken, nachdem Maria Kurjo mit dem Kopf am Turm aufgeprallt und bewusstlos ins Wasser gefallen war. Der Vorfall von vor zwölf Jahren ging glimpflich aus - ähnlich wie nun der mit Alvarez.