Ronaldos Wechsel zu Al-Nassr:Mieses Ende für den Rekordejäger

Mit seinem Engagement in Saudi-Arabien offenbart Cristiano Ronaldo, worum es ihm wirklich geht: Er will der Bestverdiener in der Geschichte des Fußballs sein - sportlich erlebt er eine verblüffende Herabstufung.

Kommentar von Thomas Hürner

Cristiano Ronaldo konnte es bislang sehr recht sein, dass sich diese Erfindung namens Internet durchgesetzt hat. Alles, was irgendwann mal aufgezeichnet wurde, ist dort bis in alle Ewigkeit auffindbar, und aus Sicht des Portugiesen handelt es sich da um größtenteils schmeichelhaftes Material. Highlight-Clips mit Titeln wie "Cristiano Ronaldo 50 Legendary Goals Impossible To Forget" lassen sich schließlich erst zusammenschneiden, wenn man Unmengen an Knallertoren geschossen hat. Und sein persönlicher Ruhm lässt sich nicht nur an der Anzahl von 526 Millionen Followern auf Instagram ablesen, sondern vor allem an den fünf Weltfußballer-Auszeichnungen, die in den Datenbanken geschrieben stehen.

Ja, das hätte alles ganz vortrefflich laufen können für Ronaldo. Wäre da nicht dieser Schlaumeier gewesen, der kürzlich ein altes Interview herauskramte und in den sozialen Netzwerken teilte. Zu sehen ist auf diesem Video ein etwas jüngerer Cristiano Ronaldo in Sakko und Hemd, der gefragt wird, welche Art Karriereausklang er für sich auserkoren habe.

Die Antwort, Cristiano-like sehr selbstbewusst vorgetragen und an dieser Stelle nur zart paraphrasiert: Ein Cristiano Ronaldo, so sagte es Cristiano Ronaldo, werde in "Würde" abtreten - und zwar auf "Top-Level" und bestimmt nicht als abgehalfterter Ex-Star in den USA, Katar oder Dubai, wo eben nur abgehalfterte Ex-Stars spielen.

Ronaldo wurde wie ein Sonderposten angeboten - kein Klub wollte ihn haben

Seit Freitag lässt sich nun sagen, dass dieses Interview noch mal deutlich schlechter gealtert ist als der Fußballer Cristiano Ronaldo, bald 38. Denn da gingen Bilder um die Welt, auf denen er mit dem gelb-blauen Trikot des Vereins Al-Nassr FC posiert, der zwar nicht in Dubai oder Katar ansässig ist, aber dafür in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad. 200 Millionen Euro pro Jahr erhält Ronaldo für dieses Engagement, das aus Sicht des Arbeitgebers eher nicht auf den Meistertitel in der Saudi Pro League abzielt. Es geht vielmehr um Sportswashing in Reinkultur, finanziert mit Staatsgeldern. Kann man machen, wenn man noch mal absurde Summen abkassieren will und einem die politische Dimension egal ist. Sollte man aber eher nicht machen, wenn einem lange nichts wichtiger war als der eigene Rang im inoffiziellen Weltfußballerpantheon.

CR7, der Fußballer und nicht die Marke, war seine Karriere lang ein obsessiver Rekordejäger, der alles tat, um der Nachwelt als der beste Fußballer der Geschichte in Erinnerung zu bleiben. Und er war in diesem Bestreben dahingehend erfolgreich, dass er in einer Debatte, die zu keinem objektiven Ergebnis kommen kann, zumindest auf die subjektive Einschätzung von Abermillionen Fans bauen konnte. Unter neutralen Beobachtern aber funktioniert Geschichtsschreibung im Fußball ähnlich wie in Filmen: Ein mieses Ende ist das, was erst mal bleiben wird.

Ronaldo hat nun zwei Transferfenster hinter sich, in denen er wie ein sündhaft teurer Sonderposten allen Klubs angeboten wurde, die oberhalb seiner (finanziellen) Schmerzgrenze waren. Keiner schlug zu. Auch sein ewiger Rivale Lionel Messi steckt zwar jeden Petro-Dollar ein, der ihm so zufliegt, aber als aktueller Weltmeistermacher besitzt er noch die Entscheidungshoheit über sein sportliches Spätwerk. Bei Ronaldo dagegen, der bereits unermessliche Reichtümer angehäuft hat, sieht es nun aus, als habe er sich aus Trotz für einen anderen Spitzenplatz entschieden: Kein Spieler hat jemals mehr Geld verdient. Das ist die Anerkennung, die er haben will - in Wahrheit erlebt er aber nur die bestbezahlte Herabstufung der Fußballgeschichte.