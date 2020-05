Am Mittwoch, pünktlich zur Bundesliga-Kultanstoßzeit um 15.30 Uhr, sogar samt der gewohnten, martialischen Einlaufmusik, übten Borussia Dortmunds Profis schon mal den Ernstfall: Kicken im menschenleeren Stadion. Es soll halt später niemand sagen können, man habe nicht alles versucht, um sich aufs erste Gespenster-Derby passend vorzubereiten.

Dabei bräuchten die meisten Spieler die Gewöhnung an gähnend leere Ränge gar nicht - auch nicht die von Derbygegner Schalke 04, denn vor Champions-League-Spielen ist man es als Profi gewohnt, in leeren Stadien eine Trainingseinheit abzuhalten, am Vorabend des Spiels. Nur, dass das normalerweise keinen interessiert.

Aber in Corona-Zeiten ist eben alles anders, und vor allem will Borussia Dortmund demonstrieren, dass man es mindestens tausendprozentig genau nimmt mit dem fragilen Regelwerk. Mit allem.

"Das Herz blutet bei einem Derby ohne Zuschauer"

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke ist schließlich der heimliche Macher dieser Bundesliga-Vollendung in leeren Stadien. Kein Ligaboss tickt so politisch wie Watzke, und bei allen Verdiensten von DFL-Ligachef Christian Seifert: Niemand hat so vehement Lobbyarbeit in den politischen Zirkeln in Berlin, Düsseldorf und München betrieben wie Watzke bei seinen Parteifreunden in der CDU und CSU. Wenn jetzt etwas schief ginge, ausgerechnet in Dortmund - Watzke würde das als persönliche Blamage empfinden.

Nur aufs Sportliche hat das wenig Einfluss, aber wen interessiert derzeit schon das Sportliche? Bei einer Pressekonferenz ohne Presse und ohne Konferenz, also ohne Journalisten und nur mit vorab eingereichten Fragen, bemühten sich BVB-Trainer Lucien Favre und Sportdirektor Michael Zorc um ein paar sportliche Akzente. Zur live-gestreamten Runde waren beide in voller Pflicht- und Regelerfüllung mit Masken erschienen. Immerhin gab es ein paar Dinge zu vermelden, die bei jeder anderen Pressekonferenz vor einem Spieltag normaler Stoff gewesen wären: Emre Can und Axel Witsel sind verletzt, also fällt Dortmunds zentraler Defensivkern aus. Auch Marco Reus, Dan-Axel Zagadou und der zuletzt selten eingesetzte Nico Schulz schaffen es nicht rechtzeitig zum Derby.

Und noch etwas Sportliches: "Ich freue mich, dass wir fünf Einwechselungen machen dürfen. Das hilft sehr", ließ Favre wissen. Die DFL hat mit Rücksicht auf die kurze Vorbereitungsphase für den Neustart kurzfristig die Regel verändert. Fünf Wechsel - das kennt man nur aus Freundschaftsspielen im Sommer. Aber nicht von einem Derby, bei dem normalerweise mit gefletschten Zähnen gefightet wird, Speichel- und Aerosole-Flug ohne Ende - nicht nur auf dem Spielfeld, sondern noch viel mehr auf den Tribünen.

Aber mit Corona ist eben alles anders. Zorc, der als BVB-Spieler rekordverdächtige zehn Derbysiege errang, sagte pflichtschuldig, dass "einem das Herz blutet bei einem Derby ohne Zuschauer". Was sonst soll man auch sagen? Aber alle Beteiligten in Dortmund und Schalke hatten lange genug Zeit zu verstehen, dass es im Moment ziemlich wenig darum geht, wer Derbysieger wird und wer Deutscher Meister werden kann, was für die Dortmunder ja eigentlich beides möglich ist. Auf Schalke witzeln sie darüber sogar: Wir waren "Meister der Herzen", die Schwarzgelben werden höchstens "Meister der Geister".

"Im Moment", sagt Zorc, "geht es nicht um Dinge wie die Meisterschaft. Wir müssen das Spiel geordnet abwickeln, gewinnen und aus der neuen Situation lernen."