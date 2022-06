Von Javier Cáceres

Es ist in Peru vor wichtigen Spielen der Nationalelf zur guten Sitte geworden, dass sich die Schamanen auf einem heiligen Berg in Lima treffen. Und gemeinsam, so wie am vergangenen Freitag, Kokablätter in einen Keramiktopf legen und diesen wiederum auf ein Feuer stellen. Auf dass Vater Sonne alias Tayta Inti und Mutter Erde, besser bekannt als Pachamama, der Mannschaft mit der berühmten Schärpe auf dem Trikot um Beistand zu bitten.

Am Freitag ging es den Schamanen um das WM-Qualifikations-Playoff der Peruaner gegen Australien, das am Montagabend im katarischen Doha ausgetragen wurde. "Wir haben dem Torwart Australiens ein Ritual angedeihen lassen, damit er schlecht steht und das Tor für unsere Mannschaft in Reichweite kommt", sagte ein Schamane namens Miguel de los Santos der Nachrichtenagentur AFP.

Womöglich fallen sie in Peru jetzt vom Glauben ab. Oder denken, dass die Götter verrückt sind. Selbst wenn dem so sein sollte: ein Torwart namens Andy Redmayne ist noch verrückter. Redmayne sorgte nach 120 torlosen Minuten erst für ein irrwitzig anmutendes Elfmeterschießen und damit für die WM-Qualifikation Australiens, nicht Perus. Allen Schamanen zum Trotz.

Detailansicht öffnen Perus Nationalteam verpasste die WM - und muss sich nun völlig neu aufstellen für die Zukunft. (Foto: Karim Jafaar/AFP)

Ob man den Schamanen einen Vorwurf machen kann, ist allerdings fraglich. Im vollklimatisierten WM-Stadion von Ar-Rayyan wandten die Australier gegen Peru einen Trick an, den Louis van Gaal einst bei der WM 2014 zur Aufführung gebracht hatte. Als niederländischer Nationaltrainer hatte der ehemalige Bayern-Coach in der letzten Minute der Verlängerung des Viertelfinales gegen Costa Rica einen sogenannten Elfmetertöter namens Tim Krul und damit dem Sieg eingewechselt. Australiens Nationalcoach Graham Arnold tat es van Gaal nun nach - und deaktivierte damit, wenn man so will, die paranormalen Tricks der peruanischen Priester.

Arnold brachte in der 119. Minute Ersatztorwart Redmayne, einen jenseits von Australien unbekannten Keeper mit Hipster-Bart vom FC Sydney, für Stammtorwart und Kapitän Mathew Ryan. Was wiederum bedeutete, dass Redmayne die Gelegenheit erhielt, in seinem erst zweiten Länderspiel die Show des Jahres hinzulegen.

Nach fußballerisch schauderhaften 120 Minuten zeigte Redmanye den Schamanen, wie Regentanz in Zeiten von Techno geht

Während sich die Peruaner beim Elfmeterschießen auf ihre Schüsse vorbereiteten, tanzte der 1,94 Meter große Redmayne hysterisch auf der Linie herum - mit schlackernden Armen und Beinen. Als wollte er den Schamanen im fernen Lima zeigen, wie Regentanz in Zeiten von Techno geht. Oder auch: als hätten sie ihm Juckpulver in die Hose geschüttet. Redmayne wurde vom Schiedsrichter hin und wieder ermahnt, und es ist ja in der Tat die Frage, ob sein Verhalten noch mit einem einst für belangreich gehaltenen Geist namens Fairplay in Einklang steht.

Nur: Das tat Redmaynes Hang zum Ganzkörper-Expressionismus keinen Abbruch. Vor allem aber machte es die Peruaner nervös. "Ich dachte, es könnte sie mental treffen", erklärte Arnold später. "Sie werden wahrscheinlich gedacht haben: 'Warum bringt der den jetzt? Der muss ziemlich gut sein.'" Und siehe: Es wirkte. "Fußball ist manchmal auch Psychologie", sagte Australiens Jackson Irvine vom deutschen Zweitligisten FC St. Pauli.

Luis Advíncula setzte seinen Schuss an den Pfosten, Alex Valera katapultierte den Ball an die Hand von Redmayne (der übrigens bei vier von sechs peruanischen Versuchen in die richtige Ecke sprang), und das reichte allemal. Australien siegte im Elfmeterschießen 5:4 und fährt zum fünften Mal in Serie zu einer WM.

Nach einem Qualifikationsmarathon, der nicht nur 20 Spiele, sondern wegen der Corona-Pandemie für die Socceroos 16 Partien auf fremdem Grund bereithielt - darunter eben die fußballerisch schauderhaften 120 Minuten gegen die Peruaner vom Montag, die in Vergessenheit geraten werden. Erinnern wird man sich von nun nur noch an den Wackel-Elvis-Torwart Redmayne, der agierte wie Liverpools Torwart Bruce Grobbelaar beim Elfmeterschießen des Europapokalfinales gegen AS Rom von 1984.

"Ich will den Erfolg nicht für mich reklamieren, ich bin den Jungs dankbar, die 120 Minuten auf dem Feld gestanden haben", sagte Redmayne, der 2019 beim A-League-Finale schon einmal mit pittoresken Tänzen aufgefallen war - und den FC Sydney zum Titel geführt hatte. Die Möglichkeit, dass seine Intervention nötig werden könnte, sei im Grunde schon nach der Nominierung erwogen und dann auch trainiert worden, "wir haben unsere Hausaufgaben gemacht". Aber: "Ich bin kein Held. Ich habe nur meine Rolle ausgefüllt, wie alle anderen auch."

Zu den australischen Spielern, die vom Punkt die Nerven behielten, zählte auch Eintracht Frankfurts Europa-League-Sieger Ajdin Hrustic, der alles gewusst haben wollte: "Ich habe ihm vorher gesagt, du wirst der große Mann sein, wir brauchen dich", erzählte er aus einem Gespräch mit Redmayne. "Wovon ich als Kind geträumt habe, das habe ich nun erreicht, ich will aber mehr. Zur WM zu kommen, ist toll, wir wollen nun aber auch den nächsten Schritt machen und zeigen, wie gut wir wirklich sind", fügte Hrustic hinzu. Die Australier wandern nun in die WM-Gruppe D, mit Titelverteidiger Frankreich, Dänemark und Tunesien.

"Mein Leben wird nicht lang genug sein, um um Vergebung zu bitten", sagte Fehlschütze Advíncula

Für die Peruaner brechen nun ungewisse Zeiten an. Ob der seit 2015 amtierende Nationaltrainer Ricardo Gareca weitermacht, ist offen, sein Vertrag läuft aus. Fehlschütze Advíncuala, der auf dem Platz weinend zusammenbrach und einer der prominenteren Spieler einer tragisch schlechten Mannschaft ist, kündigte umgehend seinen Rücktritt aus dem Nationalteam - und lebenslange Scham an: "Ich bin der einzige, der für dieses Debakel verantwortlich ist. Mein Leben wird nicht lang genug sein, um um Vergebung zu bitten", teilte Advíncula mit.