Die Fußballkarriere des französischen Ex-Weltmeisters Paul Pogba ist nach einem positiven Dopingtest so gut wie beendet. Der 30 Jahre alte Mittelfeldspieler von Juventus Turin wurde am Donnerstag vom zuständigen italienischen Sportgericht für vier Jahre gesperrt. Pogba war im August nach einem Serie-A-Spiel zwischen Juve und Udinese Calcio positiv auf Testosteron getestet worden. Die B-Probe bestätigte das Ergebnis. Seine letzte Hoffnung ruht nun auf dem Internationalen Sportgerichtshof Cas in der Schweiz. Pogba ist nach Informationen des TV-Senders Sky Italia entschlossen, vor dem Gericht in Lausanne in die Berufung zu gehen.