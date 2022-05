Die Leipziger feiern mit Getränken ihres Geldgebers, Freiburg verliert im entscheidenden Moment die Nerven - über das Pokalfinale in Berlin und einen umstrittenen Sieger.

Von Jonas Beckenkamp, Felix Haselsteiner und Thomas Hürner

Der Rahmen war feierlich, das Spiel äußerst spannend und der Sieger: umstritten. So lassen sich die Ereignisse beim DFB-Pokalfinale zwischen dem SC Freiburg und RB Leipzig zusammenfassen. 13 Jahre nach ihrer Vereinsgründung holten die Leipziger in Berlin den Pokal - es ist der erste Titel des Klubs, um den es an diesem Wochenende wieder heftige Debatten gab.

Für viele Traditionalisten, aber auch für viele normale Fußballfans, ist RB ein Konstrukt, das es so eigentlich nicht geben dürfte. Für andere gilt Leipzig als aufregender Standort im deutschen Fußball, der es mit den Bayern aufnehmen kann.

In dieser Ausgabe von "Und nun zum Sport" diskutieren die Fußballreporter Felix Haselsteiner und Thomas Hürner mit Moderator Jonas Beckenkamp das sogenannte Marketingkonstrukt RB - und die Ereignisse im Pokalfinale von Berlin.

