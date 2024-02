Das 2:1 gegen Leipzig am vergangenen Samstag brachte dem FC Bayern große Erleichterung - die Krise mit drei Niederlagen ist vorerst beendet. Und doch bleiben viele offene Fragen rund um Trainer Tuchel, die wackeligen Leistungen des Teams und um die Zukunftsausrichtung des Klubs. In dieser Woche nimmt nun der neue Sportvorstand Max Eberl seine Arbeit auf und er steht direkt vor einer kuriosen Aufgabe: Er muss in den kommenden Wochen einen Coach verteidigen, der am Saisonende ohnehin weg ist.