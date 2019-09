Uli Hoeneß, der ewige Klubboss des FC Bayern, hat auf einer Pressekonferenz bekannt gegeben, dass er nicht mehr zur Wiederwahl als Präsident des Vereins antritt. Hoeneß hat mit sich gerungen, doch am Ende steht seine Entscheidung: Er will seinen Verein in die Hände andere geben. Wie könnte ein FC Bayern ohne ihn aussehen? Kann einer wie Hoeneß überhaupt ganz aufhören und warum tut er sich mittlerweile schwer, die moderne Welt zu verstehen? Über diese Fragen reden Martin Schneider, Benedikt Warmbrunn und Jonas Beckenkamp diese Woche bei "Und nun zum Sport" - und am Ende wird es sogar Philosophisch!

