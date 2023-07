Von Jonas Beckenkamp, Anna Dreher und Felix Haselsteiner

Wenn man sich den perfekten Start in ein WM-Turnier ausmalen könnte, würde vermutlich das herauskommen, was den deutschen Fußballfrauen nun gelungen ist: Beim 6:0 zum Auftakt gegen Marokko haben sich so ziemlich alle Wünsche erfüllt - und damit ist Deutschland so richtig drin im Turnier. Vor dem zweiten Gruppenspiel gegen Kolumbien lohnt sich also ein Blick auf die Mannschaft und auf den bisherigen Verlauf der WM.

Und den unternimmt Moderator Jonas Beckenkamp in dieser neuen Ausgabe von "Und nun zum Sport", dem Fußballtalk der SZ. Zugeschaltet ist diesmal die geballte Vor-Ort-Kompetenz von der WM in Australien und Neuseeland: Aus der Nähe von Sydney berichtet Anna Dreher - und aus Wellington der Kollege Felix Haselsteiner.

Fußball-Bundesliga, Champions-League, Sportpolitik bei Fifa und DFB: "Und nun zum Sport", der Fußball-Podcast der Süddeutschen Zeitung, gibt Einblicke in das wichtigste Fußball-Thema der Woche. Jeden Montag diskutieren SZ-Sportredakteure die Hintergründe der aktuellen Ereignisse.

Sie finden den Fußball-Podcast auf iTunes, Spotify, Deezer, Audio Now und allen anderen gängigen Podcast-Apps. Wie Sie unsere Podcasts hören können, erklären wir in diesem Text. Alle unsere Podcasts finden Sie unter: www.sz.de/podcast. Sie erreichen die Redaktion dieses Podcasts via podcast@sz.de.