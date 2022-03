Bayern und Wolfsburg in den Arenen: Münchens Sportliche Leiterin Bianca Rech und die frühere Nationalspielerin Tabea Kemme sprechen über die Chancen für die Fußballerinnen.

Von Anna Dreher

In anderen Ländern haben Fußball-Klubs zuletzt vorgelegt - nun folgen auch der FC Bayern und der VfL Wolfsburg: Die Fußballerinnen werden ihre Viertelfinals in der Champions League in den großen Stadien austragen. Ein Schritt, der teils als überfällig erachtet wird - und mit dem Erwartungen verknüpft sind.

Im Gespräch mit Moderatorin Anna Dreher äußern Bianca Rech, Sportliche Leiterin der Bayern-Frauen, und die frühere Nationalspielerin Tabea Kemme ihre Einschätzungen zur Bedeutung dessen. Außerdem: Wo sind die deutschen Klubs und die Bundesliga im internationalen Vergleich einzuordnen? Was muss sich tun, um den Anschluss nicht zu verlieren? Und wo steht der Frauenfußball aktuell überhaupt?

Sie finden den Fußball-Podcast auf iTunes, Spotify, Deezer, Audio Now und allen anderen gängigen Podcast-Apps. Wie Sie unsere Podcasts hören können, erklären wir in diesem Text. Alle unsere Podcasts finden Sie unter: www.sz.de/podcast. Sie erreichen die Redaktion dieses Podcasts via podcast@sz.de.