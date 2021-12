Von Anna Dreher, Freddie Röckenhaus und Philipp Selldorf

Das Topspiel der Fußball-Bundesliga zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München hätte genug Spielszenen geliefert, um über die Intensität, Spannung und das Tempo dieser Partie zu sprechen. Doch am Ende stand vor allem eines im Fokus: Die Entscheidungen von Schiedsrichter Felix Zwayer und der Einsatz und Nicht-Einsatz des Video-Schiedsrichters.

Warum gab es keinen Elfmeter, als Dortmunds Marco Reus von Lucas Hernández geschubst wurde? Dafür jedoch einen, beim zweideutigem Handspiel im Strafraum von Mats Hummels? Wieso schaute er sich im ersten Fall nicht die Video-Wiederholung an, im zweiten schon? Das alles erklärte Zwayer später plausibel - doch die Gemüter beruhigte das nicht und die Diskussion um den sogenannten VAR ist ohnehin schon im Gange gewesen. So sehr, dass Dortmunds Jude Bellingham vor TV-Kameras an Zwayers Verwicklung in den Bestechungs-Skandal um Robert Hoyzer 2004 erinnerte - und damit wiederum selbst zum Diskussionsgegenstand wurde.

Wie ist all das zu bewerten? Wie ist die Aussage von Bellingham einzuordnen? Hat der VAR seit seiner Einführung mehr zur Aufklärung von strittigen Szenen beigetragen oder mehr für Verwirrung gesorgt? Und was für Verbeserungen wären nötig? Darüber spricht Moderatorin Anna Dreher in der neuen Folge von "Und nun zum Sport" mit SZ-Fußballexperte Philipp Selldorf und BVB-Experte Freddie Röckenhaus.

