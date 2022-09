Zwei ehemalige Spieler von Stade Rennes treffen am Samstag in München - und zeigen, dass Bundesligisten an weniger bekannten Standorten gewinnbringende Spieler finden können.

Von Felix Haselsteiner

Die Verbindungen zwischen der westfranzösischen Bretagne und München-Fröttmaning sind bisher weitgehend undokumentiert. Einerseits könnte das damit zusammenhängen, dass im Vip-Bereich der Münchner Arena gemeine oberbayrische Mastschweine immer noch häufiger verzehrt werden als feine bretonische Hummer. Andererseits damit, dass die Bretagne bislang nicht als Zulieferstandort bekannt war für Fußballspieler, die in Fröttmaning bleibenden Eindruck hinterlassen haben - was sich nach den Ereignissen am Samstagnachmittag allerdings nicht mehr sagen lässt.

Kurz nach 16 Uhr trug sich nämlich der junge Franzose Mathys Tel in die Annalen des FC Bayern als jüngster Bundesligatorschütze ein. 17 Jahre und 136 Tage war Tel am Samstag alt, er verdrängte damit seinen ebenfalls jugendlichen, wenngleich inzwischen schon sehr erwachsen spielenden Mannschaftskollegen Jamal Musiala auf Platz zwei dieser Rangliste, um 69 Tage.

Musiala sicherte sich zwar im weiteren Spielverlauf gegen den VfB Stuttgart mit einem Tor seine eigenen Lobeshymnen, aber eine positive Erkenntnis des sechsten Spieltags ist aus Sicht der Münchner, dass sie da einen besonderen jungen Kerl aus dem tiefen Westfrankreich verpflichtet haben.

Als Tels Wechsel für 20 Millionen von Stade Rennes verkündet wurde, staunte man abseits der Expertenwelt ein wenig über einen so teuren, jungen Franzosen. Zumindest gingen aber wohl die wenigsten davon aus, dass er bei seinen ersten beiden Startelf-Auftritten zwei Tore erzielen würde.

In der ersten Pokalrunde bei Viktoria Köln hatte Tel bereits viel Potenzial angedeutet, gegen die kantige Bundesliga-Abwehr des VfB bestand er nun auch die Probe unter ernsteren Bedingungen. Mit viel Mut spielte Tel, energisch die Seitenlinie rauf und runter sprintend, auch wenn es manchmal noch so erschien, als würden ihn die lautstarken Signale von Thomas Müller im Anlaufverhalten ein wenig verwirren.

Es sei "ein Glück, Torschütze dieses legendären Klubs zu sein", sagte Tel nach dem Spiel. Die kritischen Worte zum 2:2 - dem dritten Liga-Remis in Serie - überließ er dem Wortführer Müller, der die Mannschaft ermahnte, nicht gallig genug gewesen zu sein. Tel durfte man von diesem Vorwurf weitgehend freisprechen, er stand auch nicht mehr auf dem Feld, als das Spiel doch noch zu einem Unentschieden wurde - die Rolle des Spielverderbers übernahm allerdings ebenfalls ein ehemaliger Bretone.

Guirassy nimmt schon jetzt eine zentrale Rolle beim VfB ein

Serhou Guirassy spielte in der vergangenen Saison in Rennes sieben Mal an der Seite von Tel, nun trafen sich beide wieder in München, wo sie unterschiedliche Rollen ausfüllten. Anders als Tel kann Guirassy, 26, sich auf keinen Talentstatus mehr berufen, sondern nahm beim VfB Stuttgart erstmals nach seiner Verpflichtung die zentrale Rolle im Sturm ein, in der er den abgewanderten Sasa Kalajdzic ersetzen soll. Guirassy tat das hervorragend, mit viel Einsatz, einem Lattenschuss und schließlich einem wuchtig verwandelten Elfmeter kurz vor Schluss.

"Es ist schon gut, den so spät dazubekommen zu haben", sagte Stuttgarts Sportdirektor Sven Mislintat, zufrieden mit seinem spät im Transferfenster ausgehandelten Leihgeschäft, das auch ein wenig über die Bundesliga erzählt. Anders als im Rest Europas müssen sich deutsche Vereine längst in fußballerischen Sekundärmärkten wie der Bretagne umsehen, um gute Geschäfte zu machen, wenngleich natürlich auf unterschiedlichen Niveaus. Sowohl beim teuren Talent als auch beim geliehenen Kalajdzic-Ersatz allerdings deutet vieles darauf hin, dass die Verbindungen nach Westfrankreich aufrecht erhalten werden sollten.