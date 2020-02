Was ist Financial Fairplay? Droht Manchester weiterer Ärger oder wird die Sperre reduziert? Und warum wird Paris Saint-Germain nicht bestraft? Fragen und Antworten zur internationalen Zwangspause der Engländer.

Der europäische Fußballverband Uefa hat den englischen Meister Manchester City wegen Verstößen gegen die Financial-Fairplay-Regeln zwei Jahre lang - beginnend ab kommender Saison - von der Champions League ausgeschlossen. Die wichtigsten Fragen und Antworten zu diesem Vorgang.

Kommt das Urteil überraschend?

Ja und Nein. Die Uefa ermittelte seit geraumer Zeit gegen Manchester City. Im Frühjahr 2019 sickerten Informationen durch, dass der Verband plane, City wegen Verstößen gegen das Financial Fairplay (FFP) ein Jahr lang aus der Champions League zu verbannen. Doch dann passierte lange nichts. Dass das Urteil nun "zwei Jahre" lautet, ist insofern überraschend, weil der Verband bislang immer nur gegen kleinere Vereine hart vorging. Große Klubs wie City und Paris Saint-Germain wurden 2014 wegen FFP-Verstößen zwar zunächst zu hohen Geldstrafen verurteilt (60 Millionen Euro), die wurden später aber wieder merklich reduziert (auf 20 Millionen Euro).

Bislang schien es so, als würde die Uefa lieber ihre eigenen Regeln aufweichen, als ein lukratives Zugpferd aus der Champions League zu verbannen. Das hat sich nun offensichtlich geändert. Kürzlich wurde auch der AC Mailand aus der Europa League verbannt. Javier Tebas, Präsident der spanischen Liga, äußerte sich noch am Freitagabend erleichtert. "Wir haben über Jahre strenge Maßnahmen gegen Manchester City und Paris Saint-Germain verlangt. Besser spät als nie."

Was ist eigentlich das Financial Fairplay?

Eine Regel des europäischen Fußball-Verbandes Uefa, die seit 2011 gilt und - vereinfacht gesagt - vorschreibt, dass Klubs nicht mehr Geld ausgeben dürfen, als sie einnehmen. Gerechnet wird über einen Zeitraum von drei Jahren. In einer Saison 100 Millionen Euro ausgeben ist also in Ordnung, wenn man in einer der beiden folgenden Saisons 100 Millionen Euro einnimmt. Ein Mäzen darf über diesen Zeitraum maximal 30 Millionen Euro Verlust ausgleichen, Ausgaben in Infrastruktur, Jugend- und Frauenfußball sind ausgenommen. Vereinschefs wie Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge glaubten aber, dass die Uefa die Regel nie richtig durchsetzen konnte (oder wollte) - vor allem, als Paris Saint-Germain innerhalb kurzer Zeit erst Neymar für 222 Millionen Euro und dann Kylian Mbappé für 190 Millionen Euro verpflichtete.

Warum wurde nun Manchester City verurteilt?

Weil im Zuge der Football-Leaks-Veröffentlichungen des Spiegels und anderer europäischer Medien Dokumente publiziert wurden, die nahe legten, dass City vor allem beim Sponsoren-Deal mit der Fluglinie Etihad getrickst und getäuscht haben könnte. Ein Passus der FFP-Regularien besagt, dass Sponsoren-Verträge "verhältnismäßig" sein müssen. Man darf also nicht behaupten, man bekomme von einem Unternehmen 100 Millionen im Jahr, damit es auf den Trikots wirbt, wenn andere Klubs für vergleichbare Leistungen 25 Millionen im Jahr bekommen.

Das war aber - grob gesagt - bei Etihad offensichtlich der Fall. Von den 80 Millionen, die an den Klub fließen, sollen nur zehn Prozent tatsächlich von der Fluglinie stammen. City gehört der Herrscherfamilie der Vereinigten Arabischen Emirate, genau wie die Fluglinie. Über den Sponsorenvertrag sollen die Scheichs dem Klub dann Gelder zugeschossen haben. Manchester City hat immer behauptet, die Informationen seien falsch und aus dem Kontext gerissen. Doch gegenüber den Uefa-Ermittlern konnte der Klub die Vorwürfe offenbar nicht nur nicht entkräften - die Uefa merkte in ihrem Statement zum Bannspruch an, der Verein habe es "versäumt zu kooperieren".

Bleibt es bei der Zwei-Jahres-Sperre?

Das ist die große Frage. Manchester City hat bereits angekündigt, sofort vor den internationalen Sportgerichtshof Cas ziehen zu wollen. Bereits im November rief City den Cas an, die Ermittlungen zu stoppen, jedoch ohne Erfolg. Paris Saint-Germain dagegen war mit einer ähnlichen Klage erfolgreich - wegen eines Formfehlers musste die Uefa Ermittlungen im März 2019 einstellen.

Der Vergleich mit Paris könnte eine Strategie des Klubs vor dem Cas sein. PSG musste zwar wegen des Neymar-Mbappé-Deals Transfer-Einnahmen generieren, um die Defizite auszugleichen (60 Millionen Euro im vergangenen Sommer) - kam aber bisher ohne Sperre davon. Im Gegensatz zu City wird Paris aus Katar alimentiert, Klub-Präsident Nasser Al-Khelaifi sitzt im Exekutivkomitee der Uefa. Eine andere Strategie von City könnte sein, der Uefa Voreingenommenheit vorzuwerfen. Weil die New York Times schon früh von einer Sperre berichtete, sagt City, das Ergebnis der Ermittlungen hätte von vornherein festgestanden.

Droht Manchester City weiterer Ärger?

Ja. Auch der englische Fußballverband FA ermittelt gegen den Klub und steht nun angesichts des Uefa-Urteils unter Druck. Ein Punktabzug ist möglich. Zudem ist unklar, wie Spieler und Trainer Pep Guardiola darauf reagieren werden, wenn ihr Klub nicht mehr in der Champions Legue spielt. Guardiolas Vertrag läuft noch bis 2021 und hatte zu den FFP-Ermittlungen lediglich gesagt, er vertraue dem Klub. Unabhängig von der unklaren sportlichen Perspektive würden Manchester City durch das doppelte Verpassen der Champions League Einnahmen von rund 180 Millionen Euro fehlen. Im Poker um Leroy Sané hat der FC Bayern durch das Uefa-Urteil natürlich schlagartig bessere Karten. Bereits im Sommer wollte der Klub den deutschen Nationalspieler verpflichten, dann riss sich Sané im Ligapokal das Kreuzband.

Was passiert mit Citys Champions-League-Startplatz?

Da die Strafe Manchester City betrifft und nicht die Premier League und City die Saison sehr wahrscheinlich auf einem der vorderen vier Plätze abschließen dürfte, wird aller Voraussicht nach der Tabellenfünfte - aktuell Sheffield United - nachrücken.