Anderthalb Stunden nach Spielende saß Tamara Korpatsch aus Hamburg mit einer Bandage am Rücken in einem kleinen Konferenzraum auf der Anlage am Yarra River und trauerte einer verlorenen Chance nach: "Ich war so fit", sagte sie wehmütig, aber die längste Zeit des Matches gegen die Tschechin Barbora Krejcikova hatte sie sich kaum mehr richtig bewegen können, jeder Schritt tat weh. Und so verlor sie diese Zweitrundenpartie der Australian Open gegen die frühere Roland-Garros-Siegerin ohne entscheidende Gegenwehr 2:6 und 2:6. "Ich hätte fast geweint auf dem Platz", sagte Korpatsch.