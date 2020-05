Dass Joe Anderson dem FC Everton nahesteht, ist nicht der Grund dafür, dass sich Liverpools Bürgermeister gerade mit dem FC Liverpool angelegt hat. Seit 30 Jahren wartet seine Stadt auf den Meistertitel, mit 25 Punkten Vorsprung führen Jürgen Klopp und seine Männer die Tabelle an - zwei Spiele noch, dann könnte der Lohn der Saison eingefahren sein. Zwei Spiele, die der Labour-Politiker Anderson aber genauso verhindern will wie alle übrigen, die in der Premier League noch ausstehen. Er fordert, die Saison abzubrechen und die Reds ohne Brimborium zum Titelträger zu küren. Im Fall von Geisterspielen, wie sie auch die englische Liga anstrebt, würden sich "viele tausend Menschen zu Siegesfeiern versammeln", glaubt Anderson, es wäre "schwierig für die Polizei, die Menschen auseinander zu halten". Kurz: Es wäre "eine lächerliche Situation". Der FC Liverpool? Reagierte enttäuscht auf die Forderung des Stadtoberhaupts.

Überall dort, wo der Fußballbetrieb die Saison noch nicht an das Virus verloren gegeben hat, erreichen ihn dieselben Bedenken und Vorbehalte. Wie lassen sich Spiele ohne Publikum in Einklang mit Abstandsregeln und Maskenpflicht bringen? Fehlen die Tests, die der Profibetrieb bräuchte, dann nicht bei Altenpflegern und Erzieherinnen? Und selbst wenn die Stadien leer sind: Welche Rudelbildungen löst man bei den Anhängern aus? Nicht nur in Liverpool, auch in Deutschland haben Fangruppen zwar längst signalisiert, sich an die Regeln halten zu wollen. Die Sorgen der Bürgermeister hat das aber nur teilweise zerstreut.

So sehr sich die Fragen gleichen, so unterschiedlich sind die Prioritäten der Politik. Was die Bundesliga in Deutschland ist, ein Nationalheiligtum, ist in Frankreich nicht die Ligue 1 - sondern die Tour de France. Insofern hat es nicht verwundert, dass die Pariser Regierung den in den September verschobenen Rad-Klassiker weiterhin stützt - während sie die Liga zum Sofortabbruch zwang; Paris Saint-Germain wurde zum Meister erklärt. Auch in Italien droht der Abbruch. In Spanien hingegen, wo Klubs wie Real Madrid das königliche Selbstverständnis schon im Namen tragen, hat die Sportministerin die Primera División mit ihren Geisterspiel-Plänen gerade zur "Lokomotive" erklärt. Ein hübsches Bild, um Debatten über Sonderrechte die Substanz zu nehmen - zieht eine Lokomotive doch den restlichen Sportbetrieb (und womöglich auch anderen Gesellschaftsbereiche) hinter sich her den Abgrund hinauf. So möchte auch die Deutsche Fußball-Liga wahrgenommen werden mit ihrem Ansteckungsvermeidungskonzept.

Und Europas Fußball schaut gerade nach Deutschland, so viel steht fest. Dass die Runde aus Kanzlerin und Ministerpräsidenten den Sport bei ihrer Lockerungs-runde in dieser Woche noch außen vor ließen, war erwartet worden. Aber schon kommenden Mittwoch soll klar sein, wann die Liga wieder losdampfen darf. Womöglich schon am 15. Mai? Für diesen Fall deuten sich hinter der verordneten Demut und Einigkeit allerdings schon wieder Konfliktlinien an: Für jenes Wochenende war ja der 34. Spieltag terminiert, und dessen Paarungen wären einigen Klubs zum Wiedereinstieg viel lieber als die des abgesagten 26. Spieltags. Dass sich hier bald wieder jeder selbst der Nächste sein wird, deutet sich bereits an. Man darf gespannt sein, was passiert, wenn der erste Klub einen positiven Corona-Test meldet. Müssen dann die Behörden eine Quarantäne erzwingen?

Weiterspielen ist kompliziert, nicht weiterspielen auch. In den Niederlanden klagen jetzt der Erste und der Zweite der zweiten Liga dagegen, dass sie wegen der abgebrochenen Saison nicht aufsteigen. Wenn es ums Geld geht, rollt so eine Lokomotive auch mal zügig ins Gericht.