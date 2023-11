Wenn der FC Bayern zum Jahresende mit seinen Mitgliedern zusammenkommt, kann es schon mal emotional werden. Oder laut. Oder streitbar. Oder alles zusammen. Aber diesmal wurde es: überraschend harmonisch. Fast alle hatten sich am Sonntagmittag in der Münchner Rudi-Sedlmayer-Halle gern, die Geschäftszahlen erzählten wieder von Rekorden und satten Einnahmen - und es gab Applaus für Thomas Tuchel und Sven Ulreich.

Eine friedvolle und beseelte Jahreshauptversammlung also, und trotzdem gibt es einiges von diesem Event zu erzählen, denn: Es ging schließlich um den FC Bayern, und da ist ja immer was los. In dieser Folge des SZ-Fußballtalks "Und nun zum Sport" begrüßt Moderator Jonas Beckenkamp Kollege Martin Schneider, der für die Homepage auf SZ.de bis zu den Wortmeldungen einen Liveticker verfasste - sowie Christof Kneer, der mit der Kulturgeschichte solcher Versammlungen ebenfalls bestens vertraut ist.

