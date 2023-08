Von Thomas Hürner

Der Fußball ist ein Auf und Ab, ein permanenter Ausschlag von Emotionen. Im Calcio gilt das umso mehr: Zwar lässt sich nicht behaupten, dass es steil aufwärtsginge im italienischen Fußball, von einem Höhenrausch ganz zu schweigen - doch er bleibt die Liturgie des Alltags, die Gefühle sind weiterhin da. Und damit auch die Werturteile über jene Personen, die in der leicht zu euphorisierenden Fußballöffentlichkeit stehen.

Was das anbelangt, hat wohl keiner mehr Turbulenzen hinter sich als Roberto Mancini, 58: Verführer und Heilsbringer, Gentleman und Stimme der Vernunft, Triumphator bei der Europameisterschaft 2020 - fünf Jahre lang bezirzte Mancini als italienischer Nationalcoach das Volk, er war einer, auf den sich in diesem so gespaltenen Land die meisten einigen konnten.

Doch das ist vorbei: Mancini hat am Sonntag seinen Job hingeworfen, Italien steht ohne Commissario Tecnico da. Ein Schlag aus dem Nichts. Vorausgegangen war ein Telefonat mit dem Verbandspräsidenten Gabriele Gravina, das dieser, wie zu hören ist, mit einem kühlen "Grazie" beendet haben soll.

Und auch anderswo ist die Stimmung gekippt: "Senza scuse", kommentierte etwa die Gazetta dello Sport, Mancinis plötzlicher Rücktritt sei unentschuldbar. In dieser Funktion gehe es schließlich nicht nur um Fußball, sondern um Werte, um Verantwortung für die Nation. Kleiner geht's nicht.

Mancini bekam vom Verband etliche Vollmachten ausgestellt

Es gibt aber schon Argumente dafür, dass der Coach nun als traditore dasteht, als überführter Verräter seiner eigenen Versprechungen. Obwohl für den Rücktritt offiziell "persönliche Gründe" angeführt wurden, steht Mancini offenbar vor einem Engagement als Nationaltrainer Saudi-Arabiens, wo ihm ein Dreijahresvertrag mit einem Salär in Höhe von 120 Millionen Euro winkt. Ein Quantensprung zu den vier Millionen Nettogehalt, die er bei der Nazionale bekommt. Eine rein ökonomische Entscheidung also? Alternative Lesarten gibt es kaum, und vielen anderen hätte man diesen Schritt sicher verziehen.

Mancini aber hatte sich gefallen in der Rolle als Vertrauenslehrer der Nation, als einer, der das Land über den Fußball aufpäppelt und aufmuntert. Einen Zyklus, ja gar eine ganze Ära wolle er prägen, so zumindest lautete seine Behauptung.

Und Mancini bekam dafür sämtliche Vollmachten ausgestellt: Vorige Woche erst wurde er zu einer Art Generaldirektor der U21- und U20-Mannschaften ernannt, eine Stelle, die nur für ihn geschaffen wurde. Sämtliche Nominierungen wären über seinen Schreibtisch gegangen, die Trainer der Nachwuchsteams wären lediglich ausführende Organe gewesen. Die Squadra Azzurra sollte eine überwölbende Philosophie erhalten: Mancinis Philosophie. Nie zuvor hatte der italienische Verband einem Trainer derartigen Einfluss eingeräumt, nie hat ein Trainer dieses Vertrauen so enttäuscht. Dabei passt der Rückzug in gewisser Weise in ein Muster, das Mancini fast seine gesamte Karriere lang aufführt.

Hingeschmissen hat Mancini schon öfter, allein zwei Mal als Trainer von Inter Mailand. Eine Episode aus dem Jahr 2008 hat Klassikerstatus, Inter war gerade aus der Champions League geflogen, chancenlos gegen Liverpool, als Mancini auf der Pressekonferenz seinen Rücktritt verkündete - trotz eines Vertrags, den er kurz zuvor vier Jahre verlängert hatte.

Weil Angebote aus dem Ausland ausblieben, vollzog der Coach wenig später seinen Rücktritt vom Rücktritt - Inter nahm ihn jedoch beim Wort, Mancini wurde vor die Tür gesetzt. Ihm haftete daraufhin lange das Image des Claqueurs an, des Opportunisten, der weiterzieht, wenn ihm das gerade in die Lebensplanung passt.

Als Mancini sein Amt antrat, war er nicht erste Wahl

So gesehen hat Mancini eine erstaunliche Wandlung durchlebt, seine Beliebtheitswerte waren bis zuletzt hoch in Italien. Das hatte auch mit dem Defätismus zu tun, der in jener Zeit über dem Calcio lag, in der er zum Nationalcoach ernannt wurde: Die Squadra Azzurra hatte soeben die Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2018 verpasst, zum ersten Mal, eine Schmach war das. Verbandsoffizielle und Leitartikler sprachen von einer "Apokalypse", der Weltuntergang schien nicht weit entfernt. Mancini war zwar nicht erste Wahl, doch er wurde schnell zum idealen Mann für den Job, weil er einen starken Veränderungsdrang verspürte.

Und zwar auch bei sich selbst: Als Klubcoach war er zwar der Offensivlehre zugeneigt, aber er war auch ein Verwalter und Verfechter des schnellen Erfolgs. Die Squadra Azzurra dagegen brauchte einen Radikalumbruch, einen Coach, der ihr frischen Esprit und neues Selbstvertrauen einhaucht. Mancini startete eine wilde Experimentierphase, Dutzende neue Spieler wurden getestet, das Spiel wurde von vorne her gedacht - und der eingeschlagene Weg wurde schließlich, weitaus früher als erwartet, seinem Ursprungszweck zugeführt: "Mancio", wie er in Italien genannt wird, führte die gedemütigte und gebeutelte Nation zum EM-Triumph 2020 gegen England, errungen im Jahr nach der Hochphase der Pandemie; der Sieg gilt im Land als Fallbeispiel dafür, dass Sport mehr kann, als man ihm oftmals zutraut. Oder wie es Mancini formulierte: "Wir spielen mit Spaß, damit die Italiener Spaß haben. Sie haben es verdient, nach all dem Leid."

Ein Erfolg für die Ewigkeit war das - und einer, der ihm eine Menge Kredit einbrachte. Kein Jahr drauf war's vorbei mit dem Himmelsturm, die Nazionale durfte erneut nicht zur WM. Unterlegen im Play-off gegen Nordmazedonien, eine Schmach, schon wieder. Unter Mancini ging es hoch hinauf und zurück ins Bodenlose. Bleiben durfte er trotzdem, er hatte ja schon mal einen Aufschwung geschafft, warum also nicht erneut? Mancini nahm diesen Auftrag mit einer Selbstverständlichkeit an, die an Selbstverherrlichung grenzte: Wer erschiene dafür geeigneter als er? Der Coach weitete seinen Einfluss aus, überall wollte er mitreden, auch mit einigen Herren aus dem Verband hat er sich bis zuletzt angelegt. Doch dann kam das Fabelangebot aus Saudi-Arabien, das offenkundig zu verlockend war.

Anders als bei Mancinis Amtsantritt mangelt es nun aber nicht an Alternativen: Der guruhafte Offensivlehrer Luciano Spalletti, jüngst Meistertrainer in Neapel, ist genauso auf dem Markt wie der erratische Umschaltfußball-Aficionado Antonio Conte, der schon mal eine marode Squadra Azzurra erfolgreich betreut hat. Auch sie sind schwierige Charaktere, auch sie werden Forderungen haben, die übers Finanzielle hinausgehen. Doch Italiens Nationalteam geht es so schlecht, so die Erkenntnis in den zuständigen Gremien, dass es einer radikalen Veränderung bedarf. Mal wieder.

Und inzwischen erscheint ihnen eine Perspektive ohne Mancini gar nicht so schlecht: Der Coach sieht sich nun Kritik und Häme ausgesetzt, sogar in der Gazzetta dello Sport, sonst stets bemüht um einen sachlichen Ton, ist eine Glosse erschienen, in der eruiert wird, wie der Autoliebhaber Mancini seinen Fuhrpark mit den neuen Petrodollars ausweiten könnte. Die Pointe: Sportflitzer könne er sich eine Menge leisten. Was sein Ansehen im Land anbelangt, aber nicht mehr ganz so viel.