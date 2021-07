Zwei Ethik-Kommissare beleuchten die Turbulenzen in beiden großen deutschen Sportverbänden. Der Theologe Nikolaus Schneider erklärt, was beim DFB strukturell schiefläuft und welche Machtspiele ihn ernüchtert haben. Der frühere Bundesminister Thomas De Maiziere betont die Unterschiede zum DOSB, hält aber auch hier eine Zäsur für dringend nötig.

Von Johannes Aumüller und und Thomas Kistner

SZ: Herr Schneider, Herr de Maiziere, reden wir über die Ethik im Sport. Beide deutschen Großverbände, der olympische DOSB und der Fußball-Bund (DFB), geben ein katastrophales Bild ab. Wie war das möglich?

Nikolaus Schneider: Zunächst möchte ich festhalten: Der Sport hat gesellschaftlich große Bedeutung. Es engagieren sich unglaublich viele Menschen ehrenamtlich, sie leisten großartige Arbeit mit Blick auf Gesundheit, Persönlichkeitsentwicklung, Integration, auch für Kinder und Jugendliche. Das muss man schützen. Das ist auch ein Grund, warum ich mich in der Ethikkommission des DFB engagiert habe ...

... Sie waren dort seit 2016 Mitglied ...

Schneider: ... weil es mir um diese Aspekte ging. Diese Dinge muss man organisieren. Dabei wäre es naiv zu glauben, man käme im Sport ohne Geld zurecht. Aber man muss sehr aufpassen, dass das Generieren von Geld nicht zur Hauptaufgabe wird und sich die Ziele verkehren: dass der Sport Mittel zum Zweck wird. Hier scheint einiges aus dem Gleichgewicht geraten zu sein.

Aber das führt nicht zwangsläufig in Zustände, wie wir sie beim DFB und DOSB erleben.

Schneider: Beim DFB ist die besondere Situation gegeben, dass er ein "Hybrid" ist, also aus ganz verschiedenen Komponenten besteht. Er vertritt die Amateure, aber es gehört auch der Profifußball dazu, ein Milliardengeschäft. Als eine erste Aufgabe der Ethikkommission drängten wir darauf, dass die Kommerzbereiche juristisch sauber getrennt werden von den ideellen.

Herr de Maiziere, manches davon ist auf den DOSB und den olympischen Sport übertragbar, anderes nicht. Wo sehen Sie die Ursache für die Turbulenzen hierzulande, in denen erneut ein DFB-Präsident und auch der General gehen mussten, ein offener Brief beim DOSB Missstände konstatiert und in der Folge auch DOSB-Chef Alfons Hörmann und der wichtigste Vizepräsident ihre Rücktritte ankündigen?

Thomas de Maiziere: Ihre Parallelsetzung von DFB und DOSB ist ein Problem. Beim DFB gibt es handfeste Vorwürfe bis hin zu strafrechtlichen Ermittlungen, beim DOSB geht es letztlich um den Führungsstil. Beim DOSB gibt es Null Vorwürfe einer problematischen Geldverwendung. Und die Zusammenarbeit im Präsidium und zwischen Präsidium und Vorstand funktioniert hervorragend, anders als im DFB.

Aber auch beim DOSB gibt es tiefgreifende Probleme.

De Maiziere: Die liegen in Führungsstil- und Vertrauensfragen zwischen handelnden Personen. Man könnte sogar diskutieren, ob das überhaupt ein ethisches Problem ist. Beim DFB war wohl zu viel Geld im Spiel. Die Organisation war über Jahre im doppelten Sinn des Wortes amateurhaft, es waren zu sehr die immer gleichen Personen in allen möglichen Funktionen am Werk. Nichts davon gibt es beim DOSB. Ich sage das auch, weil ich möchte, dass es für die Führung des DOSB einen Wettbewerb unter guten, engagierten Menschen gibt. Wir brauchen Leute, die auch in schwieriger Lage Führungsverantwortung zeigen. Das geht nicht, wenn die Institution durch Debatten, wie sie jetzt vom DFB herüberschwappen, in Misskredit gerät.

Detailansicht öffnen Der CDU-Politiker Thomas de Maizière, 67 (rechts, mit DOSB-Chef Alfons Hörmann), war Innenminister und ist Ethikchef im Olympischen Sportbund. (Foto: Eibner/imago)

Auch im DOSB herrschen jedoch schwierige Zustände. Es gab einen anonymen offenen Brief im Namen der Mitarbeiter, in dem es im Kern darum ging, dass unter Hörmann eine "Kultur der Angst" herrsche. Können Sie diesen Vorwurf nachvollziehen?

De Maiziere: Wir sind zunächst nicht glücklich damit, dass es nur ein anonymes Schreiben war, auch wenn man das akzeptieren muss. Deswegen haben wir mit sehr vielen Menschen geredet, es kamen auch zusätzlich Hinweise. Aber es gab auch Leute, die den Präsidenten vehement verteidigen. Wir haben dann eine Empfehlung erarbeitet, die spricht für sich.

Ihre Empfehlung waren vorgezogene Neuwahlen, um neues Vertrauen zu bilden. Aber es heißt auch, dass die übergroße Mehrheit der Hinweisgeber den Tenor des Briefes unterstützte.

De Maiziere: Es ging nicht um eine Mehrheitsmeinung. Es gab zum Beispiel Diskussionen, von wie vielen Mitarbeitern der offene Brief eigentlich stammte. Wir haben uns mit dem Gesamtphänomen beschäftigt: Wie ist die Vertrauenssituation, auch zwischen Führung und Mitarbeitern? Und wir fanden: Das Vertrauen reicht nicht aus. Also soll es bis zur nächsten Mitgliederversammlung die Möglichkeit geben, an diesem Vertrauen zu arbeiten. Daraus hat sich die Diskussion ergeben, deren Ergebnis Sie kennen.

Ja: Dass Hörmann und Finanz-Vize Kaweh Niroomand nicht mehr antreten, aber sonst keiner den Rückzug ankündigt - obwohl Ihre Empfehlung Präsidium und Vorstand insgesamt betraf.

De Maiziere: Wir sind zufrieden, wie mit unserer Empfehlung umgegangen wurde. Nicht unbedingt, weil Herr Hörmann zurücktritt, ich hätte mir da auch eine streitige Abstimmung im Dezember vorstellen können. Aber nun ist es so, und ich kann sagen, dass die Gesamtorganisation, vielleicht anders als im DFB, verantwortlich damit umging.

Kritik an Hörmann gibt es schon lange. Aber eines war in diesem Jahr auffällig anders: Er legte sich öffentlich mit IOC-Präsident Thomas Bach an und warf dessen IOD Falschaussagen vor, rund um die gescheiterte Rhein/Ruhr-Bewerbung. Nach der Publikation des Mitarbeiter-Briefs gegen Hörmann schrieb plötzlich auch Bach einen Brief und äußerte "große Sorge" um die Glaubwürdigkeit des DOSB - ein sehr merkwürdiger Vorgang. Trug dieser zur Empfehlung Ihres Gremiums bei?

De Maiziere: Sich mit dem IOC anzulegen, kann verbandspolitisch klug oder unklug sein, aber es hat mit ethischen Fragen nichts zu tun. Wir haben in der Tat auch zwei Dinge geprüft: Erstens, inwieweit eine Intrige gegen den Präsidenten Hörmann vorliegt. Und zweitens, ob ein Stadium erreicht ist, in dem die Arbeitsfähigkeit der Institution als Ganzes leidet.

Sie meinen eine Intrige, in der Bachs harscher Brief eine Rolle spielt?

De Maiziere: Das kann ich letztlich nicht beurteilen. Wir konnten uns des Eindrucks nicht erwehren, dass die Lage auch von einigen herbeigeführt und/oder genutzt wurde, um alte Rechnungen zu begleichen. So ein Brief war für uns nicht erheblich für die Entscheidung.

Aber grundsätzlich, aus nationaler Sicht: Ist das Dilemma nicht auffällig, dass Bach seit Jahrzehnten Karriere als deutscher Sportfunktionär macht und zum IOC-Chef aufstieg - während der deutsche Sport selbst kaum vorankam? Deutschland ist Olympiasieger im Scheitern mit Bewerbungen bei diesem IOC. Jetzt ist die DOSB-Spitze ein Scherbenhaufen, auch da ist Bachs langer Arm spürbar. Gibt es hier nicht ein deutliches Problem?

De Maiziere: Als Vorsitzender der Ethikkommission will ich dazu nichts sagen. Generell finde ich es als Patriot gut, wenn ein Deutscher das IOC führt. Das ist aber Fluch und Segen zugleich, weil das für die internationale Durchsetzbarkeit des deutschen Sports ein Problem sein kann.

Herr Schneider: Beim DOSB konnte Herr de Maiziere immerhin seine Arbeit machen. Hingegen wurde das DFB-Ethikkomitee gezielt gesprengt, als seine Arbeit für die Topfunktionäre heikel zu werden drohte. Oder sehen Sie das anders?

Schneider: Ich möchte nicht nachkarten. Aber ich bedauere sehr, dass die Ethikkommission geplatzt ist. Nach meinem Eindruck ist sie auch zum Platzen gebracht worden. Denn im Vorfeld war völlig klar: Wenn das Präsidium so wählt, wie es dann wählte ...

... nämlich die Personalberaterin Irina Kummert zur neuen Ethik-Chefin ...

Schneider: ... dann ist die Kommission am Ende. Zwei von vier Mitgliedern hatten vorher angekündigt, bei diesem Wahlausgang zurückzutreten. Satzungsgemäß benötigt die Kommission mindestens drei Mitglieder. Den Wahlausgang habe ich bedauert, denn mein Anliegen war, mit dieser Kommission bis zum nächsten Bundestag weiterzuarbeiten.

Seit Oktober war der Münchner Jurist Bernd Knobloch Interimschef. Die vierköpfige Ethik-Kommission bearbeitete seither um die 20 Fälle. Anfang Juni gingen zwei Anzeigen gegen Rainer Koch ein, der gerade wieder DFB-Interimschef ist: Ex-Präsident Reinhard Grindel erhebt schwere Vorwürfe gegen Koch, in der WM-2006-Affäre und danach. Im anderen Fall geht es um Kochs Verhalten zur Frauen-Initiative "Fußball kann mehr" und ein Telefonat mit Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus-Webb, die zur Reformgruppe gehört. Kaum lagen die Anzeigen vor, rief die DFB-Spitze die Neuwahl eines Ethik-Chefs aus. Bizarrer Weise musste jedes der vier Ethikmitglieder einzeln gefragt werden, ob es für den Vorsitz kandidieren wolle.

Schneider: Das Präsidium wollte zu Beginn des Jahres die Vorsitzfrage regeln, aber dazu kam es nicht, weshalb auch immer. Und dann gab es in der Tat diese zeitliche Koinzidenz mit den beiden Anzeigen, die Sie beschreiben. Und die ich nicht bewerten möchte.

Auch Sie kandidierten für den Vorsitz, damit war klar: Wählt das Präsidium Sie, kann das bestehende Gremium weiterarbeiten. Aber am Tag vor der Wahl wurde bei einem Treffen der Amateurvertreter, die im Präsidium die Mehrheit bilden, Ihre Gesundheit thematisiert - obwohl die kein Thema war. Aufgrund dieser Falschinformation wurden Sie in der Präsidiumssitzung gar nicht mehr vorgeschlagen. Was dachten Sie, als Sie all das später erfuhren?

Schneider: Das war der Grund meines Rücktritts. Als ich nach dem Tod von Thomas Oppermann im Herbst 2020 gefragt wurde, ob ich die Kommission interimistisch leiten wolle, habe ich Nein gesagt, weil ich damals eine Krebs-Diagnose erhalten hatte und nicht wusste, wie ich die Therapie verkrafte. Als ich diesmal antrat, hatte ich die Therapie und eine Kontrolle hinter mir und konnte meine Kandidatur vertreten.

Hat sich jemand bei Ihnen entschuldigt? Zumindest gemeldet? Interimspräsident Koch zum Beispiel?

Schneider: Ich habe eine Rückmeldung erhalten, die mir gegenüber zwar Wertschätzung zum Ausdruck brachte, aber mir nicht einsehbar erklärte, warum ich nicht vorgeschlagen wurde.

War das eine Intrige, um Sie aus dem Weg zu räumen? Zumal es ja auch über Herrn Knobloch irreführende Angaben an die Wahlleute gab.

Schneider: Ich war nicht dabei und will nicht spekulieren. Es war aber völlig klar, dass die Entscheidung, wie sie fiel, und auch das Hinarbeiten darauf nur das Ergebnis haben konnten, die alte Ethikkommission zum Platzen zu bringen.

Wobei die zeitliche Nähe dieser Rochade zu den Anzeigen gegen Koch mit Händen zu greifen ist.

Schneider: Genau, die ist mit Händen zu greifen. Ich will mich nicht auf ein persönliches Niveau der Auseinandersetzung begeben. Sachlich aber ist festzuhalten: Diesen zeitlichen Zusammenhang gibt es.

Kaum waren Sie zurückgetreten, gab es einen fragwürdigen Brief der allein verbliebenen Ethik-Chefin Kummert zur Koch/Steinhaus-Sache. Sie kündigte Frau Steinhaus an, das Verfahren könne eingestellt werden, sollte sich diese mit Koch einigen. Dies sei, behauptete Kummert, noch von der alten, zurückgetretenen Kommission so verfügt worden. Trifft das zu?

Schneider: In der Ethikkommission wurde ein Entwurf erarbeitet, dazu gab es klare Änderungswünsche. Aber bevor diese Änderungen eingearbeitet werden konnten, war die Kommission am Ende. Es war also nicht korrekt, diesen Entwurf als Beratungsergebnis der alten Kommission zu versenden.

De Maiziere: Ich höre das alles mit Erstaunen und mache gerne nochmal den Unterschied zum DOSB deutlich. Hier bat uns nach dem anonymen Brief gegen den Präsidenten das Präsidium selbst um eine Empfehlung. Zwischen Präsidium und Kommission gibt es kein Misstrauen, die Ethikkommission entschied immer einstimmig. Wenn ich schon höre, dass da mit Mehrheit entschieden wurde: Das ist beim DOSB undenkbar!

Schneider: Auch die DFB-Ethikkommission arbeitete lange einvernehmlich. Aber die Spannungen, die sich im DFB aus dem Konflikt um Präsident und Generalsekretär ergaben, schwappten zunehmend in die Kommission über und führten dazu, dass eine einvernehmliche Zusammenarbeit nicht immer möglich war. Es gab Versuche der Einflussnahme per Telefon. Und es gab ab und zu Abstimmungen, in denen man nach der Mehrheit fragen musste. Das war vorher nie nötig. So entstanden feine Risse.

Eine Mehrheit Drei gegen Eine, logischerweise. Aber wer hat wie diesen Riss verursacht?

Schneider: Dazu äußere ich mich nicht.

Herr de Maiziere, sie sind Ethikchef des DOSB. Auch der DFB ist ein Mitglied des DOSB. Wenn es nicht mehr nur um Fehlverhalten des Spitzenpersonals geht, sondern um die Sabotage einer ganzen Ethikkommission - müssen Sie da nicht eingreifen?

De Maiziere: Es ist nicht vorgesehen, dass die DOSB-Ethikkommission eine Art Beschwerdeinstanz für Vorgänge im eigenen Verband wird. Ich möchte, dass wir dieses oder nächstes Jahr mal angehen, wie das Verhältnis ist. Aber da sind die Spitzenverbände autonom, auch wollen wir keine Versuchung schaffen, alles Heikle nach oben bei der DOSB-Kommission abzuladen. Noch ein Wort zum DFB: Ich glaube, so wie die Lage ist, hilft da nur ein kompletter Neubeginn beim nächsten Bundestag.

Herr Schneider, Sie haben viel erlebt im DFB. Den Konflikt Präsident gegen Generalsekretär, die Grabenkämpfe auch um die heikle Frage, welche Rolle teure, ominöse Dienstleister dort spielten. Hat die DFB-Spitze heikle Dinge zu verbergen? Oder ist alles nur viel Lärm um Nichts, wie es Rainer Koch gern darstellt?

Schneider: Auch ich erwarte, dass es beim nächsten DFB-Bundestag eine Neuaufstellung gibt.

Mit völlig neuen Leuten?

Schneider: Einige haben ja gesagt, dass sie nicht mehr antreten. Und der Begriff Neuanfang beinhaltet, neue Köpfe zu finden.

Aber ist das System beim DFB nicht so verrottet, dass es komplett überholt gehört? Also nicht nur ein, zwei Köpfe rein, sondern wirklich gravierende Veränderungen - um den Sport vor Funktionären zu schützen, die sich im System perfekt eingerichtet haben?

Schneider: Das Grundproblem, dass es Systeme gibt und Menschen, die darin zum Wohl des Ganzen arbeiten müssen, haben sie überall. Wenn sie gutwillige Leute mit guten Zielen haben, kann auch ein relativ schlechtes System funktionieren. Wenn Sie ein hervorragendes System haben und Leute in der Verantwortung, die aus welchen Gründen auch immer den Zielen des Ganzen nicht dienen, hilft das beste System nichts.

Was heißt das konkret für den DFB?

Schneider: Im DFB haben wir ein Problem, weil er den kommerziellen und den ideellen Bereich zusammenhalten will. Wir hatten als alte Ethik-Kommission angeregt, dass die Spitzenämter nicht mehr ehrenamtlich gemacht werden. Nimmt man die Änderungen vor, die wir vorschlugen - dazu gehörte auch echte Trennung der exekutiven Verantwortung von der Aufsicht - dann kann man mit dieser Struktur arbeiten. Wobei wir sehr davor gewarnt hatten, dass in der Aufsicht nur Leute aus den Landesverbänden sitzen. Es müssen auf jeden Fall auch Personen "von außen" hinzukommen.

De Maiziere: Mir fällt dazu Folgendes ein: Als ich ein kleiner Junge war, habe ich ein wunderbares Buch gelesen von Sammy Drechsel: "Elf Freunde müsste ihr sein."

Schneider: Das habe ich auch gelesen.

De Maiziere: Da geht es um die Geschichte von Jungs, die nur gewinnen, weil sie so gute Freunde sind. Das hat mich sehr beeindruckt. Aber im Laufe meiner politischen Karriere bin ich zu einem exakt gegenteiligen Ergebnis gekommen: Sie können - jetzt komme ich auf den DFB - einen der größten Vereine der Welt mit einem Spagat zwischen Amateuren und Profis nicht mit guten Freunden führen. Das ist ein Problem. Und Sie können ihn auch nicht führen mit Intrigen und Misstrauen. Sie brauchen Menschen, die mit Leidenschaft, aber auch mit Distanz zum Verband, zu sich selbst und untereinander professionell einen Verband führen.

Liegen die Probleme nicht auch in einem viel zu selbstbezogenen Funktionärstum? Im DFB-Präsidium sitzen zwei Drittel Amateurfunktionäre, vergütet jeweils mit über 4000 Euro im Monat. Die nicken brav ab, was ihnen kurz vor der Sitzung aufgetischt wird. Wie soll aus solchem Personal Veränderung entstehen?

Schneider: Es gibt beim DFB auch großartige Leute, die sehr engagiert sind, großes Fachwissen haben und für ihren Fußball brennen. Das Problem ging aus diesem Hybrid hervor. Wenn dann Sachfragen zu Loyalitätsfragen werden - "Bist du für mich oder gegen mich?" -, und es nicht mehr um die Problemlösung geht, und wenn in der Folge Lager entstehen und man gegeneinander denkt, handelt und empfindet: Dann führt das zu Problemen, wie wir sie gerade beklagen. Wir haben als alte Ethik-Kommission in den Streitfällen Präsident gegen Generalsekretär viele Befragungen durchgeführt. Aus der Mitarbeiterschaft kam als Ergebnis: Wir leiden unter dieser Lagerbildung! Wir leiden darunter, dass von uns erwartet wird, dass wir uns zum einen oder anderen Lager bekennen müssen. Das wollen wir nicht, wir wollen an der Sache arbeiten. Ich hoffe, dass es in den Entscheidungsgremien des DFB noch Persönlichkeiten gibt, die diese Problematik aufbrechen. Und ich bin auch deshalb nicht ohne Hoffnung, weil es etwa die Fraueninitiative "Fußball kann mehr" gibt.

Zuletzt herrschte große Aufregung, um einen geplanten Werbedeal des DFB mit Qatar Airways. Sie sind die Ethiker: Ginge so etwas?

Schneider: In den Ethik-Richtlinien des DFB steht einiges zum Thema Menschenrechte und Integrität. Katar ist ein schwieriger Partner. Ich habe schon die Vergabe der WM nach Katar für unmöglich gehalten. Nicht nur wegen der Umstände der Vergabe, die ja auch noch nicht aufgeklärt sind ...

... im Raum steht massiver Korruptionsverdacht, der unter anderem in internationale Strafverfahren einfloss ...

..., sondern auch wegen der Umstände mit dem Land, das will ich sehr deutlich sagen. Es gab das Kafala-System, in dem Menschen in Abhängigkeit gehalten werden, es gab bei den Bauten ganz viele Tote. Katar ist im Grunde eine mittelalterliche Dynastie mit ganz viel Geld und ganz viel technischen Möglichkeiten der Neuzeit. Katar gehört zu den Staaten, die in der Vergangenheit den islamistischen Terror mitfinanziert haben. Katar ist ein wesentlicher Finanzier der Fatah, und die Fatah will Israel ins Meer treiben. Oder denken Sie an den Umgang mit Frauen. Da gehört die WM nicht hin. Ich werde mir diese Spiele auch nicht anschauen ...

... zumal sie in die Adventszeit fallen ...

.... zumal in der Adventszeit, genau. Ich bedauere - und das meine ich selbstkritisch -, dass wir als alte Ethikkommission nicht mit der DFB-Spitze darüber geredet haben, ob für unsere Nationalmannschaft ein Boykott der WM angebracht ist. Jetzt ist der Zug abgefahren, aber eigentlich geht eine Teilnahme unter Menschenrechts-Aspekten nicht. Und der Sport ist nicht gut beraten, wenn er sich in finanzielle Abhängigkeit zu Katar, Qatar Airways oder wem auch immer begibt. Das gilt für die Fifa, für Bayern München und auch für den DFB.

Teilen Sie das, Herr de Maiziere?

De Maiziere: Es gibt noch ein anderes Argument. Wir reden hier über den DFB. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der französische, italienische der spanische Verband einen Sponsor nähme, der nicht aus dem eigenen Land stammt. Der DFB wäre mit einem deutschen Unternehmen gut beraten.

Auch Fifa, Uefa und FC Bayern werden von Qatar Airways gesponsert. Uli Hoeneß sagte neulich, man habe die Bundesregierung gefragt, ob ein Deal mit Katar ein Problem sei - die habe geantwortet: auf keinen Fall! Herr de Maiziere, Sie waren von 2005 bis 2018 Mitglied der Bundesregierung. Ist da so? Ist das kein Problem?

De Maiziere: Also, mich hat Uli Hoeneß nicht gefragt. Bei einem Verein wäre ich jedenfalls nicht so kritisch wie beim DFB.

Apropos Sinnhaftigkeit von Sportveranstaltungen: Was ist von den Pandemie-Spielen in Tokio zu halten?

De Maiziere: Im Interesse der Sportler finde ich das richtig, die haben sich lange vorbereitet. Auch für den DOSB ist es finanziell wichtig, dass sie stattfinden. Die inner-japanische Diskussion will ich nicht bewerten.

IOC-Präsident Bach verkauft diese Spiele als Licht im Dunkel des Tunnels.

De Maiziere: Über Licht am dunklen Himmel zu reden, überlasse ich lieber dem ehemaligen Bischof und Ratsvorsitzenden. Solche Bilder sollte man in der Politik und in der Sportpolitik nicht überhöhen.

Schneider: Ja, da schließe ich mich an: Achtung, nicht übernehmen!

Herr Schneider: Würden Sie nochmal irgendein Amt im Sport übernehmen?

Schneider: Durchaus.

Herr de Maiziere, gilt das für Sie auch? Der DOSB sucht einen Präsidenten, der DFB auch. Immer wieder fällt auch Ihr Name. Stehen Sie zur Verfügung?

De Maiziere: Ich habe ein Amt.

Das heißt, Sie schließen DOSB- oder DFB-Präsident nicht aus?

De Maiziere: Ich habe ein Amt. Punkt.