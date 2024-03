Ilkay Gündogan im SZ-Interview:"Nur die Mutigen werden belohnt"

Interview von Christof Kneer und Philipp Selldorf

Julian Nagelsmann hat mit seinem Aufgebot für die Test-Länderspiele in Lyon gegen Frankreich (23.3.) und in Frankfurt gegen die Niederlande (26.3.) die Fußballnation aufgeschreckt: Sechs Debütanten, Spieler aus Hoffen- und Heidenheim statt aus Dortmund und München. Im SZ-Interview kommentiert Teamkapitän Ilkay Gündogan, 33, die neue Linie des Bundestrainers. Er erläutert seine veränderte Rolle in einem Mittelfeld mit Rückkehrer Toni Kroos - und er erklärt, warum er den späten Kaderumbruch positiv sieht: "Klare Entscheidungen, klare Kante."