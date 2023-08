Sam Kerr bei der Fußball-WM:Die leise Unaufhaltsame

Von Anna Dreher, Sydney

Seit ein paar Tagen ziert ein neues Kunstwerk in knalligem Gelb die lange Mauer am Bondi Beach im Norden Sydneys, es ist nicht zu übersehen. Eine australische Malerin pinselte eine Woche lang viele Liter Farbe auf den Beton. MA-TIL-DAS steht links, rechts sind Fußballerinnen des Nationalteams abgebildet. Ganz vorne: Kapitänin Sam Kerr, unter ihr der Schriftzug "Spiel unaufhaltsam". Als es fertig war, hatte das Turnier die K.-o.-Phase schon erreicht, was etwas riskant war. Die Australierinnen hätten ja schon ausgeschieden sein können. Aber nun passt die Darstellung, denn: Die Matildas sind noch dabei, mit Kerr als Anführerin.

Die 29-Jährige ist der bekannteste Fußballprofi ihres Heimatlandes und einer der größten Sportstars, die dieser Kontinent hervorgebracht hat. So wie am Bondi Beach ist Kerr auch sonst auf riesigen Plakaten und in Werbeclips zu sehen. Als erste Frau hat sie es auf das Cover des beliebten Videospiels "Fifa 23" geschafft. Bei der Krönung von Charles III. trug sie die Flagge Australiens. Kerr ist das Gesicht dieser WM und überhaupt eines der Gesichter des Fußballs. Dabei ist sie abseits des Platzes eine zurückhaltende, bisweilen fast schüchterne Person. Aber sie spielt eben zu gut Fußball, als dass sie sich im Hintergrund halten könnte.

Mit 15 begann ihre Karriere beim australischen Erstligisten Perth Glory in ihrer Heimatstadt. Ein Jahr spielte sie danach noch für den Sydney FC, bevor sie 2013 zu Western New York Flash in die US-Profiliga NWSL wechselte. Der entscheidende Karriereschritt jedoch folgte, als sie 2014 leihweise nach Perth zurückkehrte. Nicht weil der Klub so toll oder die Liga so herausfordernd war, sondern weil sie von den Flügeln in den Sturm gezogen wurde. Mit einer Jetzt-erst-recht-Mentalität entwickelte sich Kerr nach Verletzungen von 2017 an zu einer der gefährlichsten Angreiferinnen; und seit ihrem Wechsel im November 2019 zum FC Chelsea nach England zu einer der versiertesten. Sie agiert stärker in der Luft, schneller in ihren Bewegungen, präziser in ihren Abschlüssen. Athletisch war sie ohnehin.

Kerr verletzte sich an der Wade, das beschäftigte das ganze Land

In der Saison 2020/21 gelangen Kerr 21 Treffer in 22 Partien, viele davon spektakulär und auf ihre typische Weise mit einem Rückwärtssalto zelebriert. Eine Spielzeit später lautete ihre Bilanz 20 Tore bei 20 Einsätzen. Beide Male blieb sie damit unübertroffen und gewann den goldenen Schuh der englischen Women's Super League als beste Torschützin - wie zuvor schon in Australien und den USA. Eine von vielen individuellen Auszeichnungen, die sie erhalten hat. Die Liste ihrer Rekorde und Titel ist lang. 2021 wurde Kerr Zweite bei der Wahl zur Weltfußballerin des Jahres und unterlag mit Chelsea erst im Champions-League-Finale dem FC Barcelona - sonst hätte sie in diesem Jahr vier Trophäen mit den Blues geholt.

Bei der WM zu triumphieren, dürfte schwieriger für sie werden. Die Konkurrenz aus Europa ist stark. Im Viertelfinale am Samstag (9 Uhr, ZDF) treffen die Gastgeberinnen auf die selbstbewusst auftretenden Französinnen. Aber nicht nur der Sydney Morning Herald dürfte der Meinung sein, bisher sei "wohl das beste Matildas-Team, das wir je gesehen haben", aufgetreten. Und das, obwohl Kerr kaum eingreifen konnte. Ausgerechnet Australiens größte Hoffnungsträgerin hatte sich vor dem Auftakt an der Wade verletzt und in der Vorrunde nicht eine Minute gespielt.

Ihr Gesundheitszustand beschäftigte gefühlt und fast schon obsessiv das ganze Land, angeblich ließ News Corp vor dem Achtelfinale einen Helikopter über das Trainingsgelände fliegen, um herauszufinden, ob Kerr wieder regulär trainieren konnte. Keine stand so sehr im Fokus wie sie. Die drängendste Frage lautete: Wann ist Kerr fit? Gegen Dänemark wurde sie in der 80. Minute eingewechselt, die Zuschauer feierten jede ihrer Ballberührungen, wie sie zuvor schon jede Einblendung auf der Stadionleinwand gefeiert hatten. Nun sind die Erwartungen gewaltig, dass Kerr ab sofort von Beginn an auf dem Platz steht. Jene Spielerin, die mit 63 Toren in 122 Partien Rekordtorjägerin ist - und die dafür sorgen könnte, dass Australien unaufhaltsam spielt.