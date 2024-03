Rudi Völler und Julian Nagelsmann in der Turnhalle in Essenheim.

Julian Nagelsmann und Rudi Völler plaudern in der Schule: Um mehr Kinder für Fußball zu begeistern, schickt der DFB prominente Vertreter in eine rheinhessische Turnhalle. Die Stimmung ist gut - doch der Anlass auch ein ernster.

Von Philipp Selldorf, Essenheim

Schulkinder am Montagmorgen, das ist nicht immer die glücklichste Kombination. An diesem Montagvormittag aber sausen die Schulkinder hoch motiviert zum Pflichttermin am Treffpunkt mit der hervorragenden Postadresse "Im Klotzklauer 1". Der Weg führt an der Landstraße entlang, zu beachten sind die auf dem Boden verstreut hinterlegten Pferdeäpfel, das Lehrpersonal weist die Richtung. Rund eine Viertelstunde dauert die Tour zwischen Grundschule und Sportzentrum. Zu diesem gehören außer Tennisplätzen, Turnhalle und Bundeskegelbahn zwei Fußballplätze, die aus dem Bildband des "Jogo Bonito" stammen könnten, so schön liegen sie in der Landschaft.