Mönchengladbach (dpa/lby) - Der FC Bayern steht eine Woche nach der ersten Niederlage unter Trainer Hansi Flick heute (15.30 Uhr) vor einer brisanten Aufgabe. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten empfängt Borussia Mönchengladbach die Münchner wieder als Tabellenführer. Im Bundesliga-Klassiker ist der Druck vor allem für den Fußball-Rekordmeister groß. Verliert der Tabellenvierte eine Woche nach dem 1:2 gegen Leverkusen erneut, beträgt der Abstand auf Spitzenreiter Gladbach bereits sieben Punkte.

Das bislang letzte Spiel, in dem Gladbach den FC Bayern als Tabellenführer empfing, fand vor 43 Jahren statt. Damals gewann die Borussia 1:0 und wurde am Ende der Saison 1976/1977 deutscher Meister.

Der FC Augsburg fühlt sich nach zuletzt sieben Punkten aus drei Spielen gut in Form und will gegen den FSV Mainz heute (15.30 Uhr) nachlegen. Mit einem Sieg würde Augsburg in der Tabelle an den unter Trainer Achim Beierlorzer wiedererstarkten Mainzern vorbeiziehen und könnte sich - bei gleichzeitigen Patzern der direkten Rivalen - etwas Luft verschaffen.