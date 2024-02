Der FC Arsenal hat das Titelrennen in der englischen Premier League mit einem Erfolg gegen den FC Liverpool und Trainer Jürgen Klopp spannend gemacht. Der Klub des deutschen Nationalspieler Kai Havertz bezwang am Sonntag den Spitzenreiter mit 3:1 (1:1) und verkürzte den Rückstand auf die Reds auf zwei Zähler. Meister Manchester City kann mit zwei Spielen weniger in der Tabelle an beiden Teams vorbeiziehen.