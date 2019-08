Köln startet ohne Meré in Freiburg: Waldschmidt in Startelf

Artikel per E-Mail versenden

Freiburg (dpa) - Der 1. FC Köln startet auch am Samstagnachmittag (15.30 Uhr/Sky) beim SC Freiburg ohne Abwehrspieler Jorge Meré. Der 22-jährige Spanier sitzt wie schon bei der jüngsten 1:3-Niederlage gegen Borussia Dortmund etwas überraschend auf der Bank, stattdessen beginnt erneut Neuzugang Sebastiaan Bornauw in der Kölner Innenverteidigung neben Rafael Czichos. Angreifer Simon Terodde steht trotz des verletzungsbedingten Ausfalls von Jhon Cordoba nicht in der Startelf. Für Cordoba wird wohl Louis Schaub im Angriff neben Anthony Modeste auflaufen.

Bei den Freiburgern beginnt wie erwartet der erstmals für die A-Nationalmannschaft nominierte Luca Waldschmidt. Verteidiger Dominique Heintz sitzt dagegen erneut auf der Bank.