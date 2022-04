DFB:Mehr Geld für die Funktionäre

Von Johannes Aumüller und Thomas Kistner

Für das neue Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) gehört der Umgang mit heiklen Finanzfragen zu den Hauptaufgaben. Ein leidiges Thema. In der Affäre um einen teuren Beratervertrag ermittelt inzwischen sogar die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts auf Untreue. Zudem endete jüngst der arbeitsgerichtliche Clinch mit einem früheren Mitarbeiter in einer unnötig teuren Niederlage. Sie hätte vermieden werden können, eine Einigung wäre viel früher möglich gewesen. All das hat die neue Spitze zwar von der alten Führung um den Strippenzieher Rainer Koch geerbt. Aber der angeblich neue DFB um Präsident Bernd Neuendorf geht erstaunlich passiv mit den Altlasten um.