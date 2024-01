DFB-Pokal der Frauen:Achtelfinal-Partien verschoben

Die DFB-Pokalspiele der Frauen zwischen Kickers Offenbach und dem FC Bayern sowie zwischen Eintracht Frankfurt und dem SC Freiburg sind wegen der Witterungsbedingungen verschoben worden. Die ursprünglich für kommenden Sonntag angesetzte Achtelfinal-Partie zwischen dem Regionalligisten und dem deutschen Meister aus München findet nun am 14. Februar (19 Uhr) statt, wie der Deutsche Fußball-Bund am Mittwoch mitteilte. Die Frankfurterinnen hätten eigentlich am nächsten Montag gegen den Bundesliga-Rivalen aus dem Breisgau antreten sollen, spielen nun aber am 8. Februar (18.30 Uhr).