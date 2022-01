Von Ulrich Hartmann

Die Schiebermütze "Gatsby Cap" für 24,95 Euro ist im Fanshop des 1. FC Köln ausverkauft. Fabrikneu ist so ein Sammlerobjekt allerdings ohnehin wenig wert. Das Zauberwort lautet "matchworn" - beim Spiel getragen. Eine wirklich wertvolle Kölner Gatsby-Cap muss nach Steffen Baumgart riechen und mit seinem Geburtsjahr '72 benäht sein. Die Möglichkeiten zum Erwerb sind rar. Manuel Neuer hat am Samstag die Gelegenheit beim Schopf (hihi) gepackt und sein höchstpersönlich eingeschwitztes Torwarttrikot gegen Baumgarts herrlich muffige Schiebermütze eingetauscht. In Zeiten negativer Zinsen ein lukratives Investment.

Schon beim nächsten Kölner Spiel wird die Kultkappe nicht mehr zum schnöden Preis eines Trikots des weltbesten Torwarts zu haben sein. HSV-Kapitän Sebastian Schonlau, vormals Baumgarts Abwehrchef in Paderborn, bietet beim Pokalspiel am Dienstag ein Lifetime-Abonnement Paderborner Pilsener an, Bochums Trainer Thomas Reis, einst Baumgarts Kollege beim Trainerdiplom, schleppt zum Spiel am Samstag eine Kiste Grubengold, Leipzigs Mäzen Dietrich Mateschitz ehrt Baumgart mit der Red-Bull-Sonderedition "Baumis Burner", BVB-Chef Hans-Joachim Watzke serviert Baumgart im schwarz-gelb lackierten Pendel-Airbus zwischen Köln und Berlin höchstpersönlich Tomatensaft, Wolfsburgs Manager Jörg Schmadtke lässt im VW-Werk den ersten Käfer von 1945 renovieren und Stuttgarts Noch-Boss Thomas Hitzlsperger initiiert eine Petition zur Umbenennung der Mercedes-Benz-Arena in Steffen-Baumgart-Kampfbahn.

Aber, ach, all der Aufwand kommt zu spät. Baumgart besitzt, wie die SZ erfuhr, in einem Karton unter seinem Bett selbst nur noch drei Gatsby-Caps, und die hat er Elon Musk bereits für 72 Milliarden Dollar versprochen. Das Geld will er spenden. Für notleidende Profifußballklubs.