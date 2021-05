Sie werden keinen Applaus vom Publikum bekommen, deshalb an dieser Stelle ein paar schriftliche Ovationen: Am letzten Bundesliga-Spieltag verabschieden sich große Spieler, ein sehr großer Schiedsrichter und ein ziemlich kleines Stadion.

Von Sebastian Fischer, Thomas Hürner, Christof Kneer, Martin Schneider und Philipp Selldorf

Sami Khedira hat in dieser Woche ein paar Tränen wegdrücken müssen, obwohl er nur vor einem Bildschirm saß. Aber er hat dem Bildschirm ja eine traurige Nachricht anvertraut: Khedira, 34, wird nie mehr in seinem Leben das tun können, was er am besten kann. Er wird nach diesem Wochenende nie mehr Berufsfußball spielen, und er muss dabei besonders tapfer sein: Zwar haben vor ihm schon viele Spieler ihre Karrieren beendet oder zumindest die Bundesliga verlassen, aber sie alle haben vorher noch mal zu ihrem Publikum hinauf winken dürfen. Bei Khedira werden höchstens ein paar Funktionäre und Ordner applaudieren. Er hat sich eine unfeierliche Zeit ausgesucht, um zu gehen, aber er ist wenigstens nicht allein. Viele Spieler werden am Wochenende unter Geisterspiel-Bedingungen ihre letzten Bundesligaspiele bestreiten, darunter Legenden wie die Dortmunder Lukasz Piszczek und Marcel Schmelzer, Bremens Publikumsliebling Theodor Gebre Selassie, Gladbachs ewiger Schwede Oscar Wendt oder in der zweiten Liga der große Heidenheimer Marc Schnatterer, der vermutlich beste Spieler, der nie in der ersten Liga gespielt hat. Stellvertretend für die nicht vorhandenen Zuschauer stimmt die SZ hier ein paar Ovationen an und windet ein paar Girlanden. Eine Auswahl der Abschiede.

Mit Pokalen durchs große Tor

Es ist das erste Mal, dass Jerome Boateng, 32, den FC Bayern verlässt, aber es ist nicht das erste Mal, dass er Abschied nimmt. Dass er dem Verein den Rücken kehren könnte, war vielmehr ein wiederkehrendes Motiv der vergangenen Jahre. Nach dem letzten Spieltag 2018/2019 saß er mit seinen Töchtern allein auf der konfettiberegneten Bühne in der Mitte des Rasens, als seine Kollegen daneben mit der Schale feierten. "Ich war vom Kopf schon darauf eingestellt, dass ich wechsle. Das ist im Nachhinein unglücklich gelaufen", hat Boateng nun über jene Saison in einem mehr als 30 Minuten langen Video gesagt, das der Klub für ihn und mit ihm aufgenommen hat. Weil er nun wirklich geht, nach zehn Jahren im Verein, neun Meisterschaften, zwei Champions-League-Siegen.

Dass er am Samstag, wenn die Münchner nach dem Spiel gegen Augsburg die neunte Schale in Serie überreicht bekommen, wieder alleine feiert, ist schon deshalb unwahrscheinlich, weil sehr viele gemeinsame Abschiedsfotos gemacht werden müssen: David Alaba, 28, und Javi Martinez, 32, gehen ebenfalls, nach mindestens genauso vielen Erfolgen - Alaba hat sogar eine Meisterschaft mehr gewonnen. Aber ob Boateng wirklich "durch das große Tor geht", wie Sportvorstand Hasan Salihamidzic angekündigt hat?

Detailansicht öffnen Hoch auf die Zukunft: Jérôme Boateng, David Alaba und Javi Martínez sagen dem FC Bayern Servus, Baba und Adiós. (Foto: Sven Hoppe/dpa)

Diesmal war es der FC Bayern, der den Vertrag mit Boateng nicht verlängern wollte, was Salihamidzic unmittelbar vor dem Champions-League-Spiel gegen Paris im April verkündete. Den Trainer Hansi Flick hat das so aufgeregt, dass er später sagte, er müsse auch mal "schauspielern", um seinen Ärger zu verbergen. Man kann Boatengs Abschied kaum trennen von den diversen Verwerfungen beim Rekordmeister, die wiederum weitere Abschiede bedingen: Mit Flick gehen auch zwei seiner Unterstützer, die Assistenten Miroslav Klose und Hermann Gerland.

Ob es für Alaba wirklich bei Real Madrid weitergeht, ist immer noch nicht klar. Auch die neuen Arbeitgeber von Boateng und Martinez stehen noch nicht fest, nur der von Hansi Flick ist so gut wie sicher. "Da geht's um Kleinigkeiten", sagte er am Freitag, als er auf den Job als neuer deutscher Bundestrainer angesprochen wurde.

Gemeinsam heim

Lars Bender wird nicht mitspielen können, wenn Bayer Leverkusen am Samstag in Dortmund antritt. Diesmal ist es der Meniskus, seit Februar ist Bayer Leverkusens Kapitän außer Dienst, sein Abschiedsspiel zum Eintritt in den fußballerischen Ruhestand muss nachgereicht werden. Für Sven, den Zwillingsbruder, besteht Hoffnung auf einen finalen Einsatz: Wie üblich hat er zwar hier und da Schmerzen und ein paar aktuelle Beschädigungen, aber es sieht wohl recht gut aus.

Brüderlicher als diese beiden Brüder kann ein Bruderpaar kaum sein. Gemeinsam stiegen die Zwillinge beim TSV 1860 in den Profifußball ein, Lars der Ältere Ende 2006 im Zweitligaspiel gegen TuS Koblenz, Sven der Jüngere drei Wochen später gegen Erzgebirge Aue. Später trennten sich die Wege, man blieb aber im Westen quasi in Rufweite zueinander, bis Sven vor vier Jahren aus dem westfälischen Dortmund hinüber ins rheinische Leverkusen wechselte.

Bei Bayer 04 arbeiteten sie sozusagen in Wechselschichten, denn eine alte Leverkusener Bauernweisheit besagt: Soll ein Bender auf deinem Platz stehen, brauchst du zwei Benders. Bedingt durch immer wieder andere Verletzungen, das notorische Thema ihrer Karrieren, war meistens entweder der eine oder der andere Bender nicht einsatzfähig. Auch in dieser Saison blieb es dabei: Lars spielte vorwiegend während der Hinrunde, Sven während der Rückrunde, und so kamen sie beide bis jetzt, als folgte es präziser Berechnung, auf jeweils 19 Einsätze in Liga, Pokal und Europacup.

Hörten die Leute die Benders reden, vernahmen sie meistens kluge und durchdachte Worte; sah man sie spielen, musste man sie oft für einigermaßen verrückt halten. So viel Unfallgefahr für einen Ballgewinn? Aber das war ihr Stil - und das Schicksal ihrer Karrieren, die sie jetzt selbstverständlich gemeinsam beenden, um dann selbstverständlich gemeinsam in die oberbayrische Heimat zurückzukehren.

Im exklusiven 400er-Klub

Als der Leverkusener Bernd Schneider im August 2007 bei einem Länderspiel in England ausgewechselt wurde, machte er Platz für ein Talent aus demselben Verein, Gonzalo Castro, Deutschspanier, gerade 20 geworden. Das werde mal einer, raunten alle, und aus heutiger Sicht lässt sich sagen: Ja, das ist einer geworden - aber ein ganz anderer, als man damals dachte.

Castro, inzwischen knapp 34, kann immer noch so gut kicken wie nur wenige in der Bundesliga, das darf man einfach so behaupten. Vor allem in engen Räumen spielt er bis heute so filigran wie ein Spieler des FC Barcelona, dort haben sie sich auch mal für ihn interessiert, ebenso beim FC Bayern. Aber so fein er Fußball spielt, so knüppelhart blieb Castro stets bei seiner Meinung: Ich bin ein zentraler Mittelfeldspieler. Beim DFB haben sie immer wieder versucht, ihn zu einer Außenverteidigerkarriere zu überreden, er wäre auf dieser deutschen Sorgenposition wahrscheinlich Weltmeister geworden und hätte 55 Länderspiele gemacht. Wollte er aber nicht. Er habe die Rolle am Spielfeldrand unbewusst boykottiert, sagen die Leute, die ihn gut kennen, und wenn mal Jogi Löw auf der Tribüne saß, dann hat er garantiert ein eher schwächeres Spiel gemacht. Am Ende hat dieser Höchstbegabte nur fünf Länderspiele bestritten, alle im Jahr 2007.

Detailansicht öffnen Altersruhesitz: Gonzalo Castro, links, und Christian Gentner, hier noch gemeinsam beim VfB Stuttgart. (Foto: Alexander Keppler/Pressefoto Bauman/Imago)

Castro ist keiner, dessen Namen die Reporter brüllen, er war immer einer für die Feingeister im Publikum. Auf 408 Bundesligaspiele hat er es mit seiner Art gebracht, er ist einer von zwei noch aktiven Feldspielern aus dem exklusiven 400er-Klub. Der andere ist eine Art Gegenteil von ihm, obwohl auch er fünf Länderspiele absolviert hat: Christian Gentner - 35 Jahre alt, 429 Bundesligaspiele, Sternzeichen Charakterspieler - ist nicht so fulminant begabt wie Castro, hat aber deutlich mehr erreicht. Er wurde zweimal deutscher Meister, und dabei keinmal mit dem FC Bayern, sondern mit dem VfB Stuttgart und dem VfL Wolfsburg.

Das muss man dem Coronavirus wirklich übel nehmen: dass die Klubs in der Pandemie kein Geld mehr haben, um die Verträge von Spielern zu verlängern, die zur Bundesliga einfach dazugehören. Castro und Gentner werden den VfB Stuttgart und Union Berlin am Wochenende verlassen. Die Hoffnung auf ein paar weitere Profispiele anderswo haben sie aber noch nicht aufgegeben.

Kurzauftritt des Schattenmanns

In diesen Tagen wird Thomas Schaaf von einem Schattenmann begleitet. Er ist schon dabei, wenn Schaaf frühmorgens seinen Trainerkram in die Tasche packt und zum Trainingsgelände an der Sportschule Barsinghausen spaziert, wo der SV Werder für sein Corona-Trainingslager Quartier bezogen hat. Von einem Corona-Trainingslager hat der Schattenmann allerdings noch nie etwas gehört, er hat auch noch nie Menschen mit Masken beim Mittagsbüffet gesehen - und was hält der Chefcoach da eigentlich während des Trainings für einen futuristischen Computer in der Hand?

Der Schattenmann ist der Thomas Schaaf aus dem Jahr 1999, der seinen SV Werder in einem finale furioso vor dem Abstieg bewahren konnte. Seine Erfahrung wird gefragt sein auf der letzten Trainermission, zu der sich der Thomas Schaaf aus dem Jahr 2021 vor einigen Tagen bereit erklärt hat. Im besten Fall reicht ein Sieg gegen Borussia Mönchengladbach für den Klassenverbleib, im mittelbesten Fall gilt es eine Strafrunde in der Relegation zu absolvieren.

Detailansicht öffnen Geht schneller als sein Schatten: Thomas Schaaf, Wieder-Werder-Trainer für ein Spiel. (Foto: MIS/Imago)

Zwischen dem Schaaf von damals und dem Schaaf von heute liegen eine genau 14 Jahre und fünf Tage währende Amtszeit in Bremen und fünf Jahre Pause vom Trainergeschäft, aber er scheint mit der Zeit gegangen zu sein: In Barsinghausen wurde Schaaf neulich mit einem iPad gesichtet, während sein ebenfalls reaktivierter und weiterhin Vokuhila tragender Co-Trainer Wolfgang Rolff den Angreifern beim Torschuss einheizte. Vom diesjährigen Abstiegskampf ist aber leider kein Nostalgiebonus zu erwarten: Wenn es nicht Schaaf und Rolff trifft, dann höchstwahrscheinlich den ewigen Friedhelm Funkel mit dem 1. FC Köln. Auch er wird am Samstag in den Ruhestand gehen.

Ungewollt unsichtbar

Das Ziel des Schiedsrichters ist seit jeher die Unsichtbarkeit. Über wen nicht gesprochen wird, der ist ein guter Schiedsrichter, denn er oder sie hat dann keinen Fehler gemacht. Diese Logik war schon immer undankbar, und im Moment ändert sie sich auch ein wenig, denn die Fußballrepublik bemerkt, dass man durchaus auch mal über Schiedsrichter sprechen darf, wenn sie gut sind.

Detailansicht öffnen Ball- und Fingerspitzengefühl: Die Profis würden Schiedsrichter Manuel Gräfe gerne behalten. (Foto: Tom Weller/dpa)

Und so steht Manuel Gräfe seit Wochen im Zentrum einer ungewöhnlichen Debatte, weil die Spieler leidenschaftlich Partei für ihn ergreifen: egal, ob Mats Hummels, Thomas Müller oder jüngst gar Hoffenheims Manager Alexander Rosen in einem offenen Brief - sie alle wollen Gräfe behalten. Mit 47 Jahren müsste er eigentlich in den Ruhestand, aber weil das eine willkürlich gesetzte DFB-Altersgrenze ist, verweisen nun alle auf den guten alten Otto-Rehhagel-Spruch, wonach es nicht Alte und Junge, sondern nur Gute und Schlechte gebe.

Gräfe, dank einer Größe von 1,97 Meter mit ausgezeichnetem Überblick ausgestattet, wird in Umfragen seit Jahren abwechselnd mit Deniz Aytekin zum besten Schiedsrichter der Liga gewählt, Spieler schätzen seinen kommunikativen Ansatz und sein Gefühl fürs Spiel. Er selbst würde auch gern weitermachen, aber der DFB verweist darauf, lieber den Schiedsrichternachwuchs fördern zu wollen. Am Wochenende pfeift Gräfe sein letztes Spiel, ebenso wie die Kollegen Markus Schmidt und Guido Winkmann. Sie werden dann unwiderruflich unsichtbar sein.

Raus aus dem Wohnzimmer

900 Meter muss Christian Streich zurücklegen, um von seinem Wohnsitz bis zum Arbeitsplatz zu gelangen. Er kann mit dem Fahrrad kommen, dann ist er in fünf Minuten da, oder entspannt zu Fuß gehen. Einmal im Dreisamstadion angekommen, ist das Hallo garantiert groß. Streich, seit bald 25 Jahren im Verein tätig, kennt hier nicht nur jeden Tor-, Zeug-, Platz- und Kassenwart, sondern auch jede Abstellkammer und jeden Grashalm. Der Ausblick von seiner Trainerbank in den Schwarzwald beglückt ihn noch heute wie in den frühesten Tagen.

Detailansicht öffnen Klein, aber freigeistig: das Dreisamstadion des SC Freiburg. (Foto: Rolf Haid/dpa)

Doch mit der Idylle ist es bald vorbei. Den Schwarzwald wird es weiterhin geben, trotz des teuflischen Borkenkäfers, aber Streichs Arbeitsstätte wandert ein großes Stück Richtung Westen, wo im Stadtteil Brühl eine neue Arena entstanden ist. Bis zum Saisonstart soll der Umzug erfolgen. Nicht nur für den amtierenden Freiburger Cheftrainer gibt es dann längere Laufwege, sondern auch für den ehemaligen Bundestrainer. Für Jogi Löw war das Dreisamstadion das Fenster zur Fußball-Welt und zweites Wohnzimmer zugleich. Der vormalige Sportclub- und DFB-Präsident Fritz Keller hat es künftig hingegen von seinem Weingut im Kaiserstuhl weniger weit als vorher.

Das Dreisamstadion spiegelt typische Merkmale des SC Freiburg: Es ist irgendwie smart und vorbildlich (autarke Energieversorgung durch zwei Photovoltaik-Kraftwerke) und im Vergleich mit dem Rest der Liga eine eigensinnige Ausnahme. Der Platz ist fünf Meter zu kurz, und es geht rauf und runter, ein Meter Höhenunterschied liegt zwischen den Toren. Im schicken Neubau wird optisch und inhaltlich alles der Norm entsprechen. Christian Streich versichert, er freue sich trotzdem auf die neue Heimat seines Vereins.

Jenseits der Stille

Es gibt tatsächlich Dinge, die sind nur in einem fast leeren Fußballstadion exklusiv in Erfahrung zu bringen. Dass der englische Kommentator für die Bundesliga-Übertragung im Ausland die Spiele anmoderiert wie die Vorschau für einen Roland-Emmerich-Blockbuster, selbst wenn bloß eine Ersatzmannschaft der Bayern gegen einen unterlegenen Gegner kickt - das hörte man nur, weil kein Fan sang. Interessant natürlich auch: Wer bei Bayern die Kommandos gibt (Müller), wer mit dem Schiedsrichter schimpft (Müller), wer sich am lautesten freut und ärgert (Müller). Neulich, beim Spiel der Bayern gegen Gladbach, rief Borussia-Manager Max Eberl: "Zeig mir keinen Vogel, Hansi! Das mag ich nicht." Bayern-Trainer Hansi Flick antwortete: "Habe ich nicht gemacht!"

Detailansicht öffnen Gespenstisch: Geisterspiele - zumal beim FC Schalke 04 der Saison 2020/2201. (Foto: Maik Hölter/Team 2/Imago)

Das war es dann allerdings auch schon wieder mit den Vorzügen von Fußballspielen vor grauen und trostlos leeren Rängen. Es reicht jetzt. Und deshalb ist der schönste Abschied am 34. Bundesliga-Spieltag einer, den niemand beweinen wird. Während in manchen Stadien sogar schon wieder ein paar Zuschauer auf den Tribünen sitzen, findet in den übrigen Arenen der hoffentlich letzte Geister-Spieltag statt.