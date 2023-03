Von Philipp Schneider, Dschidda

Ach, ist das herrlich auf der Insel! Ringsum glitzert azurblaues Wasser unter einem wolkenlosen Himmel, vom Horizont zieht eine salzige Meeresbrise herüber und vermischt sich mit dem Geruch von Sonnencreme. Während es vorbeigeht an plätschernden Wasserläufen und hübschen Dattelpalmen, aus denen Musikboxen mit Fahrstuhlmusik zwitschern, ertappt sich der Besucher beim Blick auf die eigenen Füße, um sicherzustellen, dass sich dort auch wirklich keine Flip-Flops befinden. Und er ruft sich in Erinnerung, dass dieses Eiland, vorgelagert vor den Küstenort Dschidda, nicht in Millionen von Jahren von der Natur geschaffen wurde, dafür aber vom Bauingenieur Hermann Tilke aus Heggen im Landkreis Olpe. In einer Rekordzeit von zwölf Monaten.